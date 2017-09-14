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Алексей Лунин: игроки молодежки "Спартака" отдали все силы в матче с "Марибором"

Главный тренер дубля "Спартака" Алексей Лунин прокомментировал поражение в Юношеской лиге УЕФА от "Марибора" (0:1).

"Мы настраивали футболистов на то, что предстоит встреча с цепким и неуступчивым соперником. Установка была – забить первыми. Увы, не удалось это сделать. В первом тайме наша команда создала много моментов, но не реализовала их. А во втором "Марибор" открыл счет. Мы стремились отыграться, но словенцы самоотверженно действовали в обороне. Поле в Лендаве "тяжелое". На таком непросто демонстрировать быструю игру. Тем не менее, наши ребята отдали все силы", - цитирует Лунина официальный сайт "Спартака".
Теги: Спартак Марибор
Сегодня, 03:05
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