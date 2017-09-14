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Наставник "Марибора": мне казалось, что мы могли сокрушить "Спартак"

Главный тренер "Марибора" Дарко Миланич прокомментировал ничейный результат в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов со "Спартаком" (1:1).

"Это был великолепный матч, просто потрясающий. Я очень доволен. У нас было много моментов. Мы смогли отыграться и проявили характер. Двойная замена во втором тайме?

Мне казалось, что "Марибор" может сокрушить противника, а Ахмеди физически выглядел не так хорошо, как обычно. Мне хотелось больше прессинга.

Бохар — специалист по таким еврокубковым матчам. Он очень хорошо умеет находить свободные зоны. Сегодня он был очень хорош. Конечно, всегда хочется большего, но мы очень довольны этим результатом", — цитирует Миланича пресс-служба УЕФА.

"Газета.ру"
Теги: Марибор Спартак
Сегодня, 03:26
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