Наставник "Марибора": мне казалось, что мы могли сокрушить "Спартак"

Главный тренер "Марибора" Дарко Миланич прокомментировал ничейный результат в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов со "Спартаком" (1:1)."Это был великолепный матч, просто потрясающий. Я очень доволен. У нас было много моментов. Мы смогли отыграться и проявили характер. Двойная замена во втором тайме?Мне казалось, что "Марибор" может сокрушить противника, а Ахмеди физически выглядел не так хорошо, как обычно. Мне хотелось больше прессинга.Бохар — специалист по таким еврокубковым матчам. Он очень хорошо умеет находить свободные зоны. Сегодня он был очень хорош. Конечно, всегда хочется большего, но мы очень довольны этим результатом", — цитирует Миланича пресс-служба УЕФА.