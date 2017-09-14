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Криштиану Роналду установил рекорд Лиги чемпионов по количеству забитых пенальти

Нападающий мадридского "Реал" Криштиану Роналду установил новый рекорд Лиги чемпионов по количеству голов с 11-метровой отметки.

В матче первого тура группы H против кипрского АПОЭЛ португалец забил 12-й мяч с пенальти в Лиге чемпионов. Как отмечает Goal, по этому показателю Роналду обошел аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

"Газета.ру"
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 04:38
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