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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Хосеп Гвардиола: победа в гостевом матче была очень важна для "Манчестер Сити"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о победе своей команды над "Фейеноордом" (4:0) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
"В прошлом сезоне нам не удалось выиграть один выездной матч в Лиге чемпионов, и перед этой встречей мы говорили об этом. Если хочешь сделать шаг вперед, то должен добывать результаты не только дома, но и в гостях.
Сегодня мы показали очень качественную игру. Конечно, быстрый гол нам сильно помог, но и после этого мы продолжали атаковать, демонстрируя свою силу как в нападении, так и в обороне. Сложно переоценить значение первой победы в гостях. Мы пока ничего не добились, и нам нужно еще многое сделать, однако этот успех для нас очень важен.
Ключевой фактор — это уровень игроков. Хороший тренер полагается на мастерство своих футболистов. «Манчестер Сити» очень хорошо поработал на трансферном рынке, приобретя пятерых игроков, которые помогут нам сделать шаг вперед.
То же самое можно сказать о "ПСЖ", "Барселоне", других европейских грандах. Для нас важно, чтобы мы могли в гостевых матчах играть с тем же атакующим настроем и активным прессингом, не давая проводить контратаки и пытаясь создать как можно больше голевых моментов", — цитирует Гвардиолу пресс-служба УЕФА.
"Газета.ру"
"В прошлом сезоне нам не удалось выиграть один выездной матч в Лиге чемпионов, и перед этой встречей мы говорили об этом. Если хочешь сделать шаг вперед, то должен добывать результаты не только дома, но и в гостях.
Сегодня мы показали очень качественную игру. Конечно, быстрый гол нам сильно помог, но и после этого мы продолжали атаковать, демонстрируя свою силу как в нападении, так и в обороне. Сложно переоценить значение первой победы в гостях. Мы пока ничего не добились, и нам нужно еще многое сделать, однако этот успех для нас очень важен.
Ключевой фактор — это уровень игроков. Хороший тренер полагается на мастерство своих футболистов. «Манчестер Сити» очень хорошо поработал на трансферном рынке, приобретя пятерых игроков, которые помогут нам сделать шаг вперед.
То же самое можно сказать о "ПСЖ", "Барселоне", других европейских грандах. Для нас важно, чтобы мы могли в гостевых матчах играть с тем же атакующим настроем и активным прессингом, не давая проводить контратаки и пытаясь создать как можно больше голевых моментов", — цитирует Гвардиолу пресс-служба УЕФА.
"Газета.ру"
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