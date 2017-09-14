Юрген Клопп: мы заслуживали другого результата в матче с "Севильей"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит ЦСКА в групповом этапе Лиги Чемпионов?
Новости партнеров
Лента новостей:
00:25
Грубейшие ошибки Ещенко, полезный Луис Адриано и надёжный Бокетти. Оценки матча “Марибор” – “Спартак” (4)
Грубейшие ошибки Ещенко, полезный Луис Адриано и надёжный Бокетти. Оценки матча “Марибор” – “Спартак” (4)
00:10
Массимо Каррера: почему заменил Промеса? Произошла ошибка, я хотел поменять другого игрока (23)
Массимо Каррера: почему заменил Промеса? Произошла ошибка, я хотел поменять другого игрока (23)
Вчера 23:49
Лето красное пропела, оглянуться не успела... «Спартак» не удержал победу в Мариборе (8)
Лето красное пропела, оглянуться не успела... «Спартак» не удержал победу в Мариборе (8)
Вчера 23:44
"Тоттенхэм" обыграл "Боруссию", "Реал" разгромил АПОЭЛ (1)
"Тоттенхэм" обыграл "Боруссию", "Реал" разгромил АПОЭЛ (1)
Вчера 23:42
"Ливерпуль" и "Севилья" сыграли вничью (1)
"Ливерпуль" и "Севилья" сыграли вничью (1)
Вчера 23:38
"Спартак" упустил победу в матче с "Марибором" (164)
"Спартак" упустил победу в матче с "Марибором" (164)
Вчера 22:07
Андрей Пятов проводит 100-й матч в еврокубках
Андрей Пятов проводит 100-й матч в еврокубках
Вчера 21:04
"Ливерпуль" - "Севилья": Мане сыграет с первых минут (1)
"Ливерпуль" - "Севилья": Мане сыграет с первых минут (1)
Вчера 21:02
"Марибор" определился с составом на игру против "Спартака" (4)
"Марибор" определился с составом на игру против "Спартака" (4)
Вчера 20:48
"Спартак" назвал стартовый состав на матч с "Марибором" (27)
"Спартак" назвал стартовый состав на матч с "Марибором" (27)
Вчера 20:12
Представители оргкомитета "Россия-2018" и ФИФА проинспектировали тренировочные базы в Подмосковье
Представители оргкомитета "Россия-2018" и ФИФА проинспектировали тренировочные базы в Подмосковье
Юрген Клопп: мы заслуживали другого результата в матче с "Севильей"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал ничейный результат в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Севильей" (2:2).
"Примерно 85-86 минут "Ливерпуль" играл довольно круто. У нас были ответы на все, кроме голов. Мне нужно их снова увидеть. По ходу матча показалось, что это не очень хорошие голы. Мы знаем, что нужно прибавлять, но время для этого есть. Ничья — это не слишком хорошо, но игра мне понравилась.
Не стоит сильно расстраиваться, нужно принять результат. Хотя это не то, что мы хотели, и не то, что мы заслужили. У них было два момента, не более того. Что ж, такое бывает", — заявил Клопп в эфире BT Sport.
"Газета.ру"
"Примерно 85-86 минут "Ливерпуль" играл довольно круто. У нас были ответы на все, кроме голов. Мне нужно их снова увидеть. По ходу матча показалось, что это не очень хорошие голы. Мы знаем, что нужно прибавлять, но время для этого есть. Ничья — это не слишком хорошо, но игра мне понравилась.
Не стоит сильно расстраиваться, нужно принять результат. Хотя это не то, что мы хотели, и не то, что мы заслужили. У них было два момента, не более того. Что ж, такое бывает", — заявил Клопп в эфире BT Sport.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.