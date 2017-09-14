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Криштиану Роналду: Лига чемпионов – турнир "Реала"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду поделился впечатлениями об игре против АПОЭЛ, в котором он оформил дубль.

"Это был матч, который нужно было выиграть – мы играли дома и хотели стартовать в Лиге чемпионов хорошо. Думаю, мы сыграли хорошо. Знали, что нам противостоит оборонительная команда. Могли забить больше, но все равно в итоге добились хорошего результата, чему и рады.

Конечно, мы хотим выиграть Лигу чемпионов. Это турнир "Реала", и мы хотим вновь в нем победить", - цитирует Роналду официальный сайт УЕФА.
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 06:05
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