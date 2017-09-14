Геннадий Орлов: самое удивительное - слова Карреры о том, что он даром заменил Промеса

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о выступлении "СпартакА" в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов с "Марибором" (1:1)."всё зависит от настроя футболистов, поскольку на поле у команды 11 человек. И одно дело — если 11 человек или хотя бы девять заряжены на победу. А вот вчера играл "Спартак". Что произошло с нашим лучшим футболистом Квинси Промесом? Он выпал из игры, не было настроя. Он же, наверное, не хотел бы так выглядеть, тем более наверняка мечтает о повышении своего уровня, о переходе в другой клуб, большей зарплате. Но вот раз — и всё, выпал. Голландец — это только один пример. Просто в российском чемпионате нет достойной конкуренции — это главная проблема. Мы это всегда вспоминаем, когда играем в Лиге чемпионов."Спартак" провалил старт чемпионата, у него проблемы, но самое удивительное — слова Карреры о том, что он даром заменил Промеса, совершив ошибку. А то, что всё время ошибки у Комбарова, ошибаются Ещенко, центральные защитники? Но он решил, что уход Промеса в какой-то степени повлиял. То есть им предстоит проделать огромную работу. В чемпионате России они могут бороться за медали, но Лига чемпионов — другое дело", — заявил Орлов в эфире "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге".