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Юрист: "Спартак", скорее всего, только оштрафуют

Известный спортивный юрист Артем Пацев высказал мнение, что "Спартак" будет оштрафован за использование болельщиками пиротехники в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1).

"Клуб понесет наказание несмотря на то, что матч проходил на выезде. Раз болельщики "Спартака" использовали пиротехнику и бросали файеры на поле – значит, к клубу будут применены санкции. Какие? Перечень наказаний очень широкий. От предупреждения и штрафа вплоть до проведения матча без зрителей или проведения следующей встречи на нейтральном поле. Конечно, многое зависит от кредитной истории. УЕФА проведет расследование и проверит, имел ли клуб отношение к этим нарушениям. Может быть, кто-то из игроков "Спартака" выступил с каким-то провокационным заявлением. Например, в социальных сетях. Тогда получится, что клуб разделяет вину болельщиков. Если ничего этого не было, то, думаю, будет штраф. Может быть, еще предупреждение клубу. Не вижу оснований обязать "Спартак" проводить матчи без зрителей или закрывать сектора. Так что, на мой взгляд, дело ограничится штрафом", - цитирует юриста "Спорт-Экспресс".
Теги: Спартак Марибор
Сегодня, 06:09
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