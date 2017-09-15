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Матчи ЦСКА и "Спартака" в Лиге чемпионов в России посмотрели 1,274 млн телезрителей

Матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов с участием ЦСКА и "Спартака" посмотрели 1,274 млн российских телезрителей, сообщает ТАСС со ссылкой на "Матч ТВ".

ЦСКА во вторник на выезде победил португальскую "Бенфику" (2:1), "Спартак" также в гостях в среду сыграл вничью со словенским "Марибором" (1:1).

"Накопленный охват матчей Лиги чемпионов с участием российских команд составил 1 миллион 274 тысячи телезрителей старше четырех лет", - сказали в пресс-службе телеканала.
Теги: Спартак ЦСКА
Сегодня, 06:30
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