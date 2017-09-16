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Геннадий Орлов: надеюсь, "Спартак" даст бой "Ливерпулю"

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о выступлениях "Спартака" в Лиге чемпионов.

– Ну что тут сказать… Все было видно. Для меня неожиданно, как сыграл Квинси Промес. У "Спартака" есть большие проблемы с подбором футболистов. Мы это ощущаем в каждой встрече.

Хочу пожелать красно-белым успехов и удачи в Лиге чемпионов. Нужно очки набирать для российского футбола. Надеюсь, москвичи дадут бой "Ливерпулю". "Зенит" же дома его побеждал.

– Проблемы с составом касаются защиты?

– Да. К нападающим вопросов особо нет. Промес, Луис Адриано и здоровый Зе Луиш в порядке. Но в целом команда не укомплектована так, как надо было бы к Лиге чемпионов. Что-то красно-белые прозевали.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Орлов Спартак Ливерпуль
Сегодня, 03:35
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