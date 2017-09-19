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Александр Бубнов: вопрос лишь в том, сколько "Ливерпуль" забьёт "Спартаку"

Известный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о шансах "Спартака" в предстоящем матче с "Ливерпулем" во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

"С такой игрой "Спартак" может много пропустить от "Ливерпуля". Москвичам надо очень серьезно готовиться. "Ливерпуль" - другой уровень. Однозначно, что англичане фавориты. Вопрос лишь в том, сколько они забьют "Спартаку", - цитирует Бубнова "Спорт FM".
Теги: Бубнов Ливерпуль Спартак
Сегодня, 19:06
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№1 Написал: anonymous (Сегодня, 19:09) #
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помню, когда Спартак рекорд 1-18 ставил, 5-0 вроде сыграли, почему бы не повторить или не перебить?
Регистрация: 8.01.2017
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