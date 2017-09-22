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Юрист: шансы "Спартака" выиграть апелляцию у УЕФА - минимальны

Юрист Михаил Прокопец, комментируя решение УЕФА наказать "Спартак" запретом красно-белым болельщикам посещать гостевой матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Севильей" и штрафом в размере 60 тысяч евро, выразил мнение, что у москвичей немного шансов оспорить вердикт организации.

– Я в отпуске и, к сожалению, почти не следил за развитием этой истории.

– На ваш взгляд, "Спартак" может выиграть апелляцию?

– Сложно дать однозначный ответ. ЦСКА побеждал. Мы как раз занимались этим вопросом. Видимо, можно (смеется). А чтобы оценить шансы "Спартака", мне нужно быть более погруженным в тему. Но повторюсь, прецеденты существуют – пример ЦСКА. "Спартаку" нужно доказывать, что ракета вылетела не с их трибуны.

– На видео хорошо видно, что файер прилетел со спартаковской трибуны.

– Если это действительно так, то шансы у "Спартака" минимальны. Значит, нарушение было и один матч – в принципе неплохо. ЦСКА был наказан серьезнее, как мы помним. Но у них были рецидивы. Сейчас советую "Спартаку" поработать с болельщиками, чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Спартак Прокопец
Сегодня, 19:28
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(1)
№2 Написал: Bierbauch Germany (Сегодня, 19:53) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: GS
Единственный шанс - вычислить по записям 3.14дараса, стрельнувшего из ракетницы,

засунуть ему файер в cpaкy и поджечь! В назидание другим, так называемым, болельщикам!


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Lieber einen Bauch vom Saufen, als einen Buckel vom Schaffen!
Регистрация: 25.03.2010
№1 Написал: GS Москва (Сегодня, 19:36) #
  • -2
  •  (2)
online

Единственный шанс - вычислить по записям 3.14дараса, стрельнувшего из ракетницы, и доказать, что это не наш, а из примкнувших балканских фанатов. Но маловероятно.
Регистрация: 22.09.2009
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