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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Юрист: шансы "Спартака" выиграть апелляцию у УЕФА - минимальны
Юрист Михаил Прокопец, комментируя решение УЕФА наказать "Спартак" запретом красно-белым болельщикам посещать гостевой матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Севильей" и штрафом в размере 60 тысяч евро, выразил мнение, что у москвичей немного шансов оспорить вердикт организации.
– Я в отпуске и, к сожалению, почти не следил за развитием этой истории.
– На ваш взгляд, "Спартак" может выиграть апелляцию?
– Сложно дать однозначный ответ. ЦСКА побеждал. Мы как раз занимались этим вопросом. Видимо, можно (смеется). А чтобы оценить шансы "Спартака", мне нужно быть более погруженным в тему. Но повторюсь, прецеденты существуют – пример ЦСКА. "Спартаку" нужно доказывать, что ракета вылетела не с их трибуны.
– На видео хорошо видно, что файер прилетел со спартаковской трибуны.
– Если это действительно так, то шансы у "Спартака" минимальны. Значит, нарушение было и один матч – в принципе неплохо. ЦСКА был наказан серьезнее, как мы помним. Но у них были рецидивы. Сейчас советую "Спартаку" поработать с болельщиками, чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем.
"Спорт-Экспресс"
– Я в отпуске и, к сожалению, почти не следил за развитием этой истории.
– На ваш взгляд, "Спартак" может выиграть апелляцию?
– Сложно дать однозначный ответ. ЦСКА побеждал. Мы как раз занимались этим вопросом. Видимо, можно (смеется). А чтобы оценить шансы "Спартака", мне нужно быть более погруженным в тему. Но повторюсь, прецеденты существуют – пример ЦСКА. "Спартаку" нужно доказывать, что ракета вылетела не с их трибуны.
– На видео хорошо видно, что файер прилетел со спартаковской трибуны.
– Если это действительно так, то шансы у "Спартака" минимальны. Значит, нарушение было и один матч – в принципе неплохо. ЦСКА был наказан серьезнее, как мы помним. Но у них были рецидивы. Сейчас советую "Спартаку" поработать с болельщиками, чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем.
"Спорт-Экспресс"
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