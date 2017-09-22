Александр Ширко: "Спартаку" некем заменить Промеса и Рошу

Бывший нападающий "Спартака" Александр Ширко считает, что потеря нападающего Квинси Промеса создаст клубу проблемы в матче 2-го раунда группового этапа Лиги чемпионов против "Ливерпуля".– Потеря лидеров команды всегда создает большие проблемы для клуба. Кем их можно заменить? Результат показывает, что особо не кем.– Конечно, это возможность проявить себя другим игрокам, но не думаю, что в глобальном масштабе это что-то изменит. Промес как был лидером, так и будет выходить в составе и играть, когда поправится. А что касается непосредственно "Ливерпуля" и шансов на успех во встрече с ним, в спорте всегда есть исключения из правил. Понятно, что будет очень тяжело, но при полной самоотдаче и везении все возможно.– Не думаю. Еще есть игры. Все возможно. Надо в любой ситуации играть до конца. Тем более, когда есть какие-то шансы по таблице.– Думаю, да, потому что, в первую очередь, на Лигу чемпионов были какие-то надежды. А при таких раскладах будет тяжело выйти из группы. Не знаю, какие травмы у ребят и как долго они будут отсутствовать, но в любом случае будет сложно.