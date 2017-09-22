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Александр Ширко: "Спартаку" некем заменить Промеса и Рошу

Бывший нападающий "Спартака" Александр Ширко считает, что потеря нападающего Квинси Промеса создаст клубу проблемы в матче 2-го раунда группового этапа Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

– Потеря из-за травм Промеса и Роши в матче с "Ливерпулем" – катастрофа?

– Потеря лидеров команды всегда создает большие проблемы для клуба. Кем их можно заменить? Результат показывает, что особо не кем.

– Потеря этих двух футболистов – шанс для Давыдова?

– Конечно, это возможность проявить себя другим игрокам, но не думаю, что в глобальном масштабе это что-то изменит. Промес как был лидером, так и будет выходить в составе и играть, когда поправится. А что касается непосредственно "Ливерпуля" и шансов на успех во встрече с ним, в спорте всегда есть исключения из правил. Понятно, что будет очень тяжело, но при полной самоотдаче и везении все возможно.

– В случае поражения от "Ливерпуля" выход из группы для "Спартака" будет закрыт?

– Не думаю. Еще есть игры. Все возможно. Надо в любой ситуации играть до конца. Тем более, когда есть какие-то шансы по таблице.

– Уменьшится ли кредит доверия к Каррере со стороны руководства, если команда не сможет выйти из группы?

– Думаю, да, потому что, в первую очередь, на Лигу чемпионов были какие-то надежды. А при таких раскладах будет тяжело выйти из группы. Не знаю, какие травмы у ребят и как долго они будут отсутствовать, но в любом случае будет сложно.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Ширко Промес Роша Спартак
Сегодня, 20:23
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№5 Написал: Победоносный Зенит (Сегодня, 21:31) #
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  •  (4)
online

КОРОЧЕ ВЫСТАВЬТЕ НЕ МЕНЬШЕ 2-Х ОБЕЗЬЯН НИКТО И НЕ ЗАМЕТИТ.
Регистрация: 17.09.2017
№4 Написал: grisha (Сегодня, 21:12) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frodik
быстро стал Роша лидером

Скорее всего он уже был таким . потому и приехал к вам ))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№3 Написал: Frodik Калуга (Сегодня, 21:10) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
быстро стал Роша лидером команды laughing
Регистрация: 27.09.2008
№2 Написал: grisha (Сегодня, 20:58) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Shabnak
не ясно потеря или это второй Мельгарехо.

Не хватает Мукунки - двух штук )))))))))
И Романцева - с синим носом и кошельком
И опять шампиньоны ))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№1 Написал: Shabnak (Сегодня, 20:56) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ну Промес то понятно. А вот насчет Роши еще не ясно потеря или это второй Мельгарехо.
Регистрация: 28.01.2012
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