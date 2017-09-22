Андрей Пятницкий: для Промеса пропуск матча с "Ливерпулем" более катастрофичен, чем для "Спартака"

Бывший полузащитник "Спартака" Андрей Пятницкий отметил, что результат матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ливерпулем" будет зависеть от того, удастся ли заменить нападающего Квинси Промеса.– Львиная доля заслуги в прошлогоднем чемпионстве принадлежит именно Промесу. Да и в этом сезоне во всех проведенных матчах он был одним из лучших, – сказал Пятницкий. – Для "Спартака" он станет серьезной потерей, если не сможет принять участие в матче с "Ливерпулем". Но несмотря на это, у москвичей достаточно хорошая группа атаки. Результат матча с "Ливерпулем" будет во многом зависеть от того, насколько удастся заменить Промеса.– Я знаю Давыдова как талантливого и перспективного игрока, но мне неизвестно, в каком он сейчас состоянии. Поэтому трудно сказать, сможет он заменить Промеса или нет. Но с учетом потери очков в игре с "Марибором", "Спартаку" необходимо набирать три очка. Думаю, что это возможно, потому что сейчас "Ливерпуль" не настолько хорош, как кажется. Тем более, что с английскими клубами "Спартак" всегда играл удачно. В этом смысле оптимизм есть. К тому же дома у всех можно отбирать очки.– Будет один шанс из миллиона, что в этом случае красно-белые пройдут дальше.– Для Промеса это был шанс проверить себя на хорошем уровне. Ему будет обидно, да и для команды это может быть очень болезненно. Для Промеса пропуск матча с "Ливерпулем" более катастрофичен, чем для "Спартака".