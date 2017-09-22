Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Новости партнеров
Лента новостей:
22:26
Массимо Каррера: Кубок России – важный турнир для "Спартака", он даёт шанс играть в Лиге Европы (6)
Массимо Каррера: Кубок России – важный турнир для "Спартака", он даёт шанс играть в Лиге Европы (6)
22:15
Генеральный директор "Динамо" СПб: ничего такого в победе над гораздо более богатым клубом нет
Генеральный директор "Динамо" СПб: ничего такого в победе над гораздо более богатым клубом нет
22:05
Андрей Пятницкий: для Промеса пропуск матча с "Ливерпулем" более катастрофичен, чем для "Спартака" (2)
Андрей Пятницкий: для Промеса пропуск матча с "Ливерпулем" более катастрофичен, чем для "Спартака" (2)
18:10
Леонид Трахтенберг: "Спартак" получил минимальное наказание за поведение своих болельщиков (3)
Леонид Трахтенберг: "Спартак" получил минимальное наказание за поведение своих болельщиков (3)
Андрей Пятницкий: для Промеса пропуск матча с "Ливерпулем" более катастрофичен, чем для "Спартака"
Бывший полузащитник "Спартака" Андрей Пятницкий отметил, что результат матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ливерпулем" будет зависеть от того, удастся ли заменить нападающего Квинси Промеса.
– Потеря из-за травм Промеса и Роши в матче с "Ливерпулем" – катастрофа?
– Львиная доля заслуги в прошлогоднем чемпионстве принадлежит именно Промесу. Да и в этом сезоне во всех проведенных матчах он был одним из лучших, – сказал Пятницкий. – Для "Спартака" он станет серьезной потерей, если не сможет принять участие в матче с "Ливерпулем". Но несмотря на это, у москвичей достаточно хорошая группа атаки. Результат матча с "Ливерпулем" будет во многом зависеть от того, насколько удастся заменить Промеса.
– Кто сможет его заменить, учитывая, что Зе Луиш тоже имеет повреждение? Может, это шанс для Давыдова?
– Я знаю Давыдова как талантливого и перспективного игрока, но мне неизвестно, в каком он сейчас состоянии. Поэтому трудно сказать, сможет он заменить Промеса или нет. Но с учетом потери очков в игре с "Марибором", "Спартаку" необходимо набирать три очка. Думаю, что это возможно, потому что сейчас "Ливерпуль" не настолько хорош, как кажется. Тем более, что с английскими клубами "Спартак" всегда играл удачно. В этом смысле оптимизм есть. К тому же дома у всех можно отбирать очки.
– В случае поражения от "Ливерпуля" выход из группы закрыт?
– Будет один шанс из миллиона, что в этом случае красно-белые пройдут дальше.
– Для Промеса пропуск таких статусных матчей – катастрофа? Он ведь мог проявить себя именно в таких играх и уехать в топ-чемпионат.
– Для Промеса это был шанс проверить себя на хорошем уровне. Ему будет обидно, да и для команды это может быть очень болезненно. Для Промеса пропуск матча с "Ливерпулем" более катастрофичен, чем для "Спартака".
"Спорт-Экспресс"
– Потеря из-за травм Промеса и Роши в матче с "Ливерпулем" – катастрофа?
– Львиная доля заслуги в прошлогоднем чемпионстве принадлежит именно Промесу. Да и в этом сезоне во всех проведенных матчах он был одним из лучших, – сказал Пятницкий. – Для "Спартака" он станет серьезной потерей, если не сможет принять участие в матче с "Ливерпулем". Но несмотря на это, у москвичей достаточно хорошая группа атаки. Результат матча с "Ливерпулем" будет во многом зависеть от того, насколько удастся заменить Промеса.
– Кто сможет его заменить, учитывая, что Зе Луиш тоже имеет повреждение? Может, это шанс для Давыдова?
– Я знаю Давыдова как талантливого и перспективного игрока, но мне неизвестно, в каком он сейчас состоянии. Поэтому трудно сказать, сможет он заменить Промеса или нет. Но с учетом потери очков в игре с "Марибором", "Спартаку" необходимо набирать три очка. Думаю, что это возможно, потому что сейчас "Ливерпуль" не настолько хорош, как кажется. Тем более, что с английскими клубами "Спартак" всегда играл удачно. В этом смысле оптимизм есть. К тому же дома у всех можно отбирать очки.
– В случае поражения от "Ливерпуля" выход из группы закрыт?
– Будет один шанс из миллиона, что в этом случае красно-белые пройдут дальше.
– Для Промеса пропуск таких статусных матчей – катастрофа? Он ведь мог проявить себя именно в таких играх и уехать в топ-чемпионат.
– Для Промеса это был шанс проверить себя на хорошем уровне. Ему будет обидно, да и для команды это может быть очень болезненно. Для Промеса пропуск матча с "Ливерпулем" более катастрофичен, чем для "Спартака".
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.