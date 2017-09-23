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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Владимир Пресняков: потеря Промеса и Роши на игру с "Ливерпулем" близка к катастрофе
Заслуженный артист России Владимир Пресняков–старший отметил, что без нападающего красно-белых Квинси Промеса, который может пропустить матч 2-го раунда группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля", можно лишь мечтать о не слишком крупном поражении.
- В матче с "Ливерпулем" не смогут принять участие Промес и Роша. Можно ли назвать эти потери катастрофичными для "Спартака"?
– Я бы сказал, что это близко к катастрофе, особенно Промес. Он, по меньшей мере, беспокоил бы оборону "Ливерпуля". Он бы не спасовал перед авторитетами, – сказал Пресняков. – У Промеса есть уверенность в себе. А вместо него выйдут не настолько уверенные в себе футболисты. Им будет трудно. И без того "Ливерпуль" следует бояться, даже если бы играли с ними на северном полюсе. А в таких условиях остается лишь мечтать о небольшом счете.
– В команде есть кому заменить Промеса и Рошу? Может, это шанс для Давыдова?
– Когда-то Давыдова называли нашим Месси. Я просто не имел счастливой возможности в этом убедиться. Но постараться в матче с "Ливерпулем" надо. Как говорится, играть с открытым забралом. Даже в шахматах бывают случайности, а тем более в футболе. Я, конечно, полон пессимизма. "Ливерпуль" – это "Ливерпуль".
"Спорт-Экспресс"
- В матче с "Ливерпулем" не смогут принять участие Промес и Роша. Можно ли назвать эти потери катастрофичными для "Спартака"?
– Я бы сказал, что это близко к катастрофе, особенно Промес. Он, по меньшей мере, беспокоил бы оборону "Ливерпуля". Он бы не спасовал перед авторитетами, – сказал Пресняков. – У Промеса есть уверенность в себе. А вместо него выйдут не настолько уверенные в себе футболисты. Им будет трудно. И без того "Ливерпуль" следует бояться, даже если бы играли с ними на северном полюсе. А в таких условиях остается лишь мечтать о небольшом счете.
– В команде есть кому заменить Промеса и Рошу? Может, это шанс для Давыдова?
– Когда-то Давыдова называли нашим Месси. Я просто не имел счастливой возможности в этом убедиться. Но постараться в матче с "Ливерпулем" надо. Как говорится, играть с открытым забралом. Даже в шахматах бывают случайности, а тем более в футболе. Я, конечно, полон пессимизма. "Ливерпуль" – это "Ливерпуль".
"Спорт-Экспресс"
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