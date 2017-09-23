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Владимир Пресняков: потеря Промеса и Роши на игру с "Ливерпулем" близка к катастрофе

Заслуженный артист России Владимир Пресняков–старший отметил, что без нападающего красно-белых Квинси Промеса, который может пропустить матч 2-го раунда группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля", можно лишь мечтать о не слишком крупном поражении.

- В матче с "Ливерпулем" не смогут принять участие Промес и Роша. Можно ли назвать эти потери катастрофичными для "Спартака"?

– Я бы сказал, что это близко к катастрофе, особенно Промес. Он, по меньшей мере, беспокоил бы оборону "Ливерпуля". Он бы не спасовал перед авторитетами, – сказал Пресняков. – У Промеса есть уверенность в себе. А вместо него выйдут не настолько уверенные в себе футболисты. Им будет трудно. И без того "Ливерпуль" следует бояться, даже если бы играли с ними на северном полюсе. А в таких условиях остается лишь мечтать о небольшом счете.

– В команде есть кому заменить Промеса и Рошу? Может, это шанс для Давыдова?

– Когда-то Давыдова называли нашим Месси. Я просто не имел счастливой возможности в этом убедиться. Но постараться в матче с "Ливерпулем" надо. Как говорится, играть с открытым забралом. Даже в шахматах бывают случайности, а тем более в футболе. Я, конечно, полон пессимизма. "Ливерпуль" – это "Ливерпуль".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Промес Спартак Ливерпуль
Сегодня, 05:46
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№2 Написал: Михалыч 70 г. Москва (Сегодня, 07:34) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Пока твёрдого утверждения, что они не сыграют нет. Сдаётся, что это усыпление бдительности ливера.
Регистрация: 24.09.2008
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 05:54) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
smirk кто пиарит Рошу:?

зато в защите есть условный "петкович"
Регистрация: 6.09.2013
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