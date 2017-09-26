Богдан Бутко: в матче с "Манчестер Сити" мы готовы терпеть

Защитник "Шахтера" Богдан Бутко перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" отметил, что "горнякам" нужно играть в свой футбол и не бояться соперника.- Думаю, это неплохой результат. Но посмотрим, как будет складываться игра. Мы, конечно, будем надеяться и на победу. Хотя все понимают, что соперник очень хороший.- В атаке у них очень хорошие игроки - не зря забивают по 5-6 мячей за игру. Разбирали очень детально по всем позициям. О чем-то конкретно говорить нет смысла. С одной стороны, эта команда на виду, ее все хорошо знают. С другой, она непредсказуемая: могут в три защитника сыграть, а могут и в четыре. Игроки "Сити" всегда знают, что делать на поле, при этом достаточно много импровизируют.- Надо играть в свой футбол. Не доведет до добра, если мы начнем что-то выдумывать, играть верхом, куда-то бить. Нужно не бояться. Конечно, владение мячом у нас может быть не таким, как мы привыкли, все-таки это Лига чемпионов, сильный соперник. Возможно, мы где-то будем играть вторым номером. Мы к этому готовы. Конечно, не хотелось бы иметь владение 20 на 80, но мы готовы терпеть, если будет нужно.