Опрос:

Как сыграют "Спартак" и "Ливерпуль" в Лиге Чемпионов?
Показать все опросы

Новости партнеров

Джеррард покинул матч молодежек "Спартака" и "Ливерпуля" в сопровождении ОМОНа

Главный тренер молодежной команды "Ливерпуля" Стивен Джеррард был вынужден покинуть матч Юношеской Лиги чемпионов против "Спартака" (1:2) в сопровождении сотрудников ОМОНа, сообщает "Спорт-Экспресс".

Причиной стало большое внимание к нему со стороны фанатов. Большая группа болельщиков обступила автобус "Ливерпуля" в попытке сфотографироваться с легендой команды.
Теги: Джеррард Спартак Ливерпуль
Сегодня, 18:05
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.