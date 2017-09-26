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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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18:30
Евгений Бушманов: матч с "Ливерпулем" показал конкурентоспособность молодежной команды "Спартака"
Евгений Бушманов: матч с "Ливерпулем" показал конкурентоспособность молодежной команды "Спартака"
18:09
Андрей Канчельскис: ничья с «МЮ» была бы хорошим результатом для ЦСКА, «Спартак» может прилично получить от «Ливерпуля» (1)
Андрей Канчельскис: ничья с «МЮ» была бы хорошим результатом для ЦСКА, «Спартак» может прилично получить от «Ливерпуля» (1)
14:34
Дуги Бримсон: видел то безумие после чемпионства "Спартака", в Англии выбежавших на поле сразу бы арестовали (6)
Дуги Бримсон: видел то безумие после чемпионства "Спартака", в Англии выбежавших на поле сразу бы арестовали (6)
13:57
Безопасность на матчах Лиги чемпионов в Москве обеспечат около 5,5 тысячи сотрудников правопорядка (1)
Безопасность на матчах Лиги чемпионов в Москве обеспечат около 5,5 тысячи сотрудников правопорядка (1)
Джеррард покинул матч молодежек "Спартака" и "Ливерпуля" в сопровождении ОМОНа
Главный тренер молодежной команды "Ливерпуля" Стивен Джеррард был вынужден покинуть матч Юношеской Лиги чемпионов против "Спартака" (1:2) в сопровождении сотрудников ОМОНа, сообщает "Спорт-Экспресс".
Причиной стало большое внимание к нему со стороны фанатов. Большая группа болельщиков обступила автобус "Ливерпуля" в попытке сфотографироваться с легендой команды.
Причиной стало большое внимание к нему со стороны фанатов. Большая группа болельщиков обступила автобус "Ливерпуля" в попытке сфотографироваться с легендой команды.
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