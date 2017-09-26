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Александр Максименко: могли забить молодежке "Ливерпуля" и больше

Вратарь молодёжной команды "Спартака" Александр Максименко прокомментировал домашнюю волевую победу со счётом 2:1 над "Ливерпулем" U19.

"Эмоции самые положительные, выиграли у принципиальных соперников. Прошлый матч уступили не по делу, потому на этот выходили с принципиальным настроем. Собрался аншлаг, для "молодёжки" это впервые. Выполняли план тренера, который сказал нам давить на слабые точки обороны соперника.

Перед игрой готовился в обычном режиме, чтобы не перегореть. Не нервничал ли перед матчем? Вчера и позавчера я вообще об этом не думал, играл в ФНЛ. Только с сегодняшнего утра начал анализировать игру соперника.

О Джеррарде ничего не думал. Великий персонаж с историей, а как тренера я его не знаю. Было приятно сыграть против его команды, но не более того. По ходу игры он вёл себя сверххладнокровно? Когда был перерыв в игре и кто-то получил травму, посмотрел в его сторону – он просто спокойно сидел. Может, это его темперамент, характер у всех разный.

Что касается Руденко, то не хочу его нахваливать, но да, он хорош. Мы играем в ФНЛ с мужиками не просто так, сегодня он вышел и сделал свою работу. Могли и больше забить.

Пойду ли на фанатскую трибуну на матч с "Ливерпулем"? Нет, идея хорошая поболеть, покричать за команду, но пока побуду в сторонке", - цитирует Максименко "Чемпионат.сом".
Теги: Спартак Ливерпуль
Сегодня, 19:25
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