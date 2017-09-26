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Николай Писарев: тяжело "Спартаку" будет, мой супероптимистичный прогноз - 2:2

Бывший форвард "Спартака" Николай Писарев поделился мнением по поводу матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "красно-белыми" и "Ливерпулем".

"Мое мнение – 2:2. Сразу дам прогноз. 4:2 не будет, а вот 2:2 – будет. А вообще, сейчас "Ливерпуль" посильнее, чем тот, в 1992 году. Сегодня во всех линиях команда серьезно укомплектована топ-футболистами, а тогда 3-4 игрока были сильные, остальные же среднего уровня. Тяжело "Спартаку" будет, 2:2 – это мой супероптимистичный прогноз", - цитирует Писарева "Р-Спорт".
Теги: Писарев Спартак Ливерпуль
Сегодня, 19:28
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(0)
№2 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 19:58) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
важно,кто забьет первый гол,и будет ли он быстрым..удачи Спартаку! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№1 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 19:55) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Прогноз скорее суперфантастический, чем супероптимистичный.
Спартаку удачи, родные стены и фанаты вам в помощь.
Регистрация: 29.10.2010
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