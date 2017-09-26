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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Андрей Афанасьев: "Спартак" в Лиге чемпионов способен на многое
Бывший игрок "Спартака" и ЦСКА Андрей Афанасьев поделился мнением о предстоящем матче Лиги чемпионов "Спартак" — "Ливерпуль".
"Я считаю, что "Спартак" сможет показать сегодня неплохую игру, потому что "Ливерпуль" последние матчи проводит очень неровно. Мерсисайдцы могут продемонстрировать в каком-то матче сумасшедшую игру, а спустя одну-две встречи действовать как-то невразумительно. К тому же у них очень часто чудит вратарь, а центральные защитники время от времени допускают такие ляпы, что абсолютно непонятно, откуда такое берется. Также не стоит забывать, что это все-таки Лига чемпионов, и "Спартак" должен показать все, на что он способен, а способен он на многое. Да, красно-белые нестабильны и имеют проблемы в обороне, но в атаке они создают не меньше, чем в прошлом сезоне, просто тогда им фартило, а сейчас — наоборот, то вратарь выручит, то штанга. Я россиянин, и мне хочется, чтобы наши команды выходили все выше и выше. Очень хочется! Пора уже заявлять о себе", - цитирует Афанасьева "Газета.ру".
"Я считаю, что "Спартак" сможет показать сегодня неплохую игру, потому что "Ливерпуль" последние матчи проводит очень неровно. Мерсисайдцы могут продемонстрировать в каком-то матче сумасшедшую игру, а спустя одну-две встречи действовать как-то невразумительно. К тому же у них очень часто чудит вратарь, а центральные защитники время от времени допускают такие ляпы, что абсолютно непонятно, откуда такое берется. Также не стоит забывать, что это все-таки Лига чемпионов, и "Спартак" должен показать все, на что он способен, а способен он на многое. Да, красно-белые нестабильны и имеют проблемы в обороне, но в атаке они создают не меньше, чем в прошлом сезоне, просто тогда им фартило, а сейчас — наоборот, то вратарь выручит, то штанга. Я россиянин, и мне хочется, чтобы наши команды выходили все выше и выше. Очень хочется! Пора уже заявлять о себе", - цитирует Афанасьева "Газета.ру".
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