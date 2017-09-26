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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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21:43
Переводчица пресс-конференции Клоппа: просто журналистам не надо делать фото во время того, как задают вопросы (3)
Переводчица пресс-конференции Клоппа: просто журналистам не надо делать фото во время того, как задают вопросы (3)
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Неймар готов сыграть с "Баварией" (1)
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Евгений Бушманов: матч с "Ливерпулем" показал конкурентоспособность молодежной команды "Спартака"
18:09
Андрей Канчельскис: ничья с «МЮ» была бы хорошим результатом для ЦСКА, «Спартак» может прилично получить от «Ливерпуля» (2)
Андрей Канчельскис: ничья с «МЮ» была бы хорошим результатом для ЦСКА, «Спартак» может прилично получить от «Ливерпуля» (2)
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Дуги Бримсон: видел то безумие после чемпионства "Спартака", в Англии выбежавших на поле сразу бы арестовали (7)
Дуги Бримсон: видел то безумие после чемпионства "Спартака", в Англии выбежавших на поле сразу бы арестовали (7)
Переводчица пресс-конференции Клоппа: просто журналистам не надо делать фото во время того, как задают вопросы
Переводчица Валерия Пак высказалась о работе на пресс-конференции главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов со "Спартаком".
Во время общения Клоппа с прессой в Москве возникли проблемы с переводом. Простые вопросы и ответы после перевода теряли свой смысл, а более развернутые высказывания переводчица сокращала до 1-2 предложений.
"Да, произошли некоторые заминки из-за недостаточного опыта перевода в данной сфере, специфического произношения тренера и нелепых вопросов журналистов. К помощи Мистера Клоппа отнеслась с благодарностью. Со звуком все было в порядке. Просто журналистам не надо делать фото во время того, как задают вопросы, потому что тогда людей не слышно.
Я не работаю в "Спартаке". До этого был опыт работы переводчиком на Кубке Конфедераций, но там обошлось без проблем. Тут же возникло много факторов, которые повлияли на такой перевод", - цитирует Пак Metronews.ru.
Во время общения Клоппа с прессой в Москве возникли проблемы с переводом. Простые вопросы и ответы после перевода теряли свой смысл, а более развернутые высказывания переводчица сокращала до 1-2 предложений.
"Да, произошли некоторые заминки из-за недостаточного опыта перевода в данной сфере, специфического произношения тренера и нелепых вопросов журналистов. К помощи Мистера Клоппа отнеслась с благодарностью. Со звуком все было в порядке. Просто журналистам не надо делать фото во время того, как задают вопросы, потому что тогда людей не слышно.
Я не работаю в "Спартаке". До этого был опыт работы переводчиком на Кубке Конфедераций, но там обошлось без проблем. Тут же возникло много факторов, которые повлияли на такой перевод", - цитирует Пак Metronews.ru.
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