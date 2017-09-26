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Переводчица пресс-конференции Клоппа: просто журналистам не надо делать фото во время того, как задают вопросы

Переводчица Валерия Пак высказалась о работе на пресс-конференции главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов со "Спартаком".

Во время общения Клоппа с прессой в Москве возникли проблемы с переводом. Простые вопросы и ответы после перевода теряли свой смысл, а более развернутые высказывания переводчица сокращала до 1-2 предложений.

"Да, произошли некоторые заминки из-за недостаточного опыта перевода в данной сфере, специфического произношения тренера и нелепых вопросов журналистов. К помощи Мистера Клоппа отнеслась с благодарностью. Со звуком все было в порядке. Просто журналистам не надо делать фото во время того, как задают вопросы, потому что тогда людей не слышно.

Я не работаю в "Спартаке". До этого был опыт работы переводчиком на Кубке Конфедераций, но там обошлось без проблем. Тут же возникло много факторов, которые повлияли на такой перевод", - цитирует Пак Metronews.ru.
Теги: Клопп Ливерпуль Спартак
Сегодня, 21:43
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(1)
№3 Написал: Зритель (Сегодня, 22:55) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Плохому танцору яйца мешают.
Регистрация: 23.02.2008
№2 Написал: sunsun (Сегодня, 22:04) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Тупая дура
Регистрация: 26.07.2016
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 21:59) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
сознайся, что ты дура не компетентная...
Регистрация: 26.04.2017
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