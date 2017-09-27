Опрос:

Как сыграет ЦСКА и "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионв?
Показать все опросы

Новости партнеров

Михаил Вартапетов: у Реброва подозрение на "кресты"

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1) заявил, что у вратаря красно-белых Артема Реброва - подозрение на травму крестообразных связок колена.

"Подозрение на "кресты" у Реброва есть, тем более это уже прооперированное колено, но ясно будет завтра к вечеру. Ясно одно - сильный ушиб коленного сустава. Сейчас Артема забрали на допинг-контроль. Таковы правила, жеребьевка. Его же не увезли в больницу", - цитирует Вартапетова "Спорт-Экспресс".
Теги: Ребров Спартак Ливерпуль
Сегодня, 01:45
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Шмайхель (Сегодня, 02:03) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Беда не приходит одна..,а в этом сезоне, она у нас получила постоянную прописку(


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№1 Написал: dan blan (Сегодня, 02:01) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
ШАНС ДЛЯ СЕЛИХОВА 6 МЕСЕЦЕВ СТОЯТЬ БУДЕТ ТЕМЕ ВЫЗДАРОВЛЕНИЯ
Регистрация: 9.08.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.