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Юрий Васильков: предварительно Ребров выбыл на месяц

Бывший главный врач сборной России Юрий Васильков предположил, что у вратаря "Спартака" Артема Реброва может быть перелом ноги.

"У Реброва, скорее всего, при обширной гематоме берцовой кости перелом малой берцовой кости. К счастью, большая берцовая по этому эпизоду должна быть цела. Если это подтвердится, то "Спартак" потерял Реброва примерно на месяц. Но поймите, я сужу по телевизору и не могу поставить точный диагноз. Визуально, думаю, гематома и перелом малой берцовой кости. То есть это не похоже на крестообразные связки. Здесь прямой удар чуть ниже колена. Это предварительно где-то месяц", - цитирует Васильева "Спорт-Экспресс".
Теги: Ребров Спартак
Сегодня, 05:16
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