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Даниил Петрунин: играть против команды Джеррарда - это круто

Защитник молодёжного "Спартака" Даниил Петрунин поделился впечатлениями от прошедшего матча 2-го тура Юношеской лиги УЕФА с "Ливерпулем". Красно-белые одержали победу со счётом 2:1, набрав первые три очка в турнире.

"В первом тайме мы начали агрессивно и сразу создали пару неплохих моментов. Могли забивать в начале матча. Были трудные моменты, нас заставляли выбивать мяч вперёд. Мы старались играть проще. "Ливерпуль" — неплохая команда, скоростная, техничная. Мы их сегодня перебегали и за счёт индивидуальных моментов выиграли матч. Играть против команды Стивена Джеррарда — это круто", - цитирует Петрунина "Чемпионат.сом".
Теги: Джеррард Спартак Ливерпуль
Сегодня, 05:59
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