Опрос:

Как сыграет ЦСКА и "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионв?
Показать все опросы

Новости партнеров

Александр Жуков: если "Спартак" будет показывать такую игру и в дальнейшем, то сможет выйти в плей-офф

Ничья была максимально возможным результатом для московского "Спартака" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с английским "Ливерпулем" (1:1), заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

"Результатом доволен. В чемпионате России надо бороться так же, как сегодня, тогда всё будет. Ведь сегодня было сложно, но смогли.

Плей-офф? Почему бы и нет, если будут показывать такую игру и в дальнейшем", - цитирует Жукова ТАСС..
Теги: Спартак
Сегодня, 07:28
Напечатать
10
(0)
№10 Написал: Katraps Chelyabinsk (Сегодня, 09:22) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Понравилась только самоотдача. Из-под прессинга совсем не можем выходить,либо выбивают в аут,либо в ноги сопернику.Поэтому и времени на передышку не было.Отсюда и усталость к середине игры и судороги у каждого второго.Привыкли в нашем чемпионате,что почти все пешком играют,а здесь совсем другие скорости.Надеюсь,выводы сделают к игре с Севильей,да и больные поправятся.
Регистрация: 27.03.2011
№9 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 09:19) #
  • -2
  •  (4)

С такой игрой Пищевик выйдет в ФНЛ. Хотя там ему самое место
.
Регистрация: 26.08.2010
№8 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 09:14) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
какую игру???
Регистрация: 24.04.2009
№7 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 09:09) #
  • +1
  •  (5)

FC VOLGA,
Ты смотри что не было и промеса и Зобнина и глушакова и зе. Поэтому и такая игра.

verhdon27,
Вам напомнить как вы играете? Глухо в обороне!
Регистрация: 27.07.2016
№6 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 08:32) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Волга НН»
Какую игру?90 минут автобус?Он до ворот то не доходил,а тут с Севильей два матча,и на выезде с тем же Ливерпулем.
Регистрация: 28.12.2012
№5 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 08:21) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Ростов»
Игру Спартак как раз и не показал, да король оказался голым.
Регистрация: 16.05.2017
№4 Написал: pahitosik Москва (Сегодня, 08:07) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Какую нахрен игру! Жуков, ты был пьян, если говоришь о каких-то шансах.
Регистрация: 12.03.2014
№3 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 07:46) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Сразу видно, что человек не смотрел игру, а увидел только результат, и на его основании дал комментарии
Регистрация: 30.07.2009
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 07:44) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Такую игру, это какуютакую?
11 человек в штрафной?
Прекратите нести куйню. Отскочили и то хорошо.
Такими темпами нас и Урал вынесет
Регистрация: 22.09.2007
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 07:36) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
без забивного напа....без центра поля......не похоже...вчера Попов спотыкался на каждом шагу...и разносчик воды из бразилии не впечатлил.

на поле реально играют 8 игроков...трое под ногами путаются..
Регистрация: 6.09.2013
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.