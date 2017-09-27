Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграет ЦСКА и "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионв?
Новости партнеров
Лента новостей:
07:28
Александр Жуков: если "Спартак" будет показывать такую игру и в дальнейшем, то сможет выйти в плей-офф (10)
Александр Жуков: если "Спартак" будет показывать такую игру и в дальнейшем, то сможет выйти в плей-офф (10)
04:55
Борис Игнатьев: Селихов оказался психологически устойчивым человеком. У вратаря хорошие перспективы (3)
Борис Игнатьев: Селихов оказался психологически устойчивым человеком. У вратаря хорошие перспективы (3)
00:58
Александр Самедов: никакой перегрузки на тренировках у нас нет, просто сейчас плотный график (4)
Александр Самедов: никакой перегрузки на тренировках у нас нет, просто сейчас плотный график (4)
00:54
Сальваторе Боккетти: уже привыкли в конце пропускать, но на этот раз не пропустили (видео) (2)
Сальваторе Боккетти: уже привыкли в конце пропускать, но на этот раз не пропустили (видео) (2)
00:52
Андрей Червиченко: шансов на проход в следующий раунд Лиги чемпионов у "Спартака" как не было, так и нет (9)
Андрей Червиченко: шансов на проход в следующий раунд Лиги чемпионов у "Спартака" как не было, так и нет (9)
00:50
Георгий Джикия: "Спартак", безусловно, по-прежнему один из претендентов на выход из группы (видео) (7)
Георгий Джикия: "Спартак", безусловно, по-прежнему один из претендентов на выход из группы (видео) (7)
00:19
Леонид Федун о Реброве: похоже, четвёртые за сезон "кресты" в команде. Видимо, наколдовали (16)
Леонид Федун о Реброве: похоже, четвёртые за сезон "кресты" в команде. Видимо, наколдовали (16)
Вчера 23:52
"Монако" на своем поле уступил "Порту"
"Монако" на своем поле уступил "Порту"
Вчера 23:44
Выстояли! "Спартаковцы" сегодня герои (28)
Выстояли! "Спартаковцы" сегодня герои (28)
Вчера 23:42
"Спартак" дома отстоял ничью с "Ливерпулем" (229)
"Спартак" дома отстоял ничью с "Ливерпулем" (229)
Вчера 23:20
Артем Ребров получил травму и покинул поле (7)
Артем Ребров получил травму и покинул поле (7)
Вчера 23:00
Криштиану Роналду провёл 400-й матч за "Реал"
Криштиану Роналду провёл 400-й матч за "Реал"
Вчера 22:43
Николай Южанин покинул "Кубань"
Николай Южанин покинул "Кубань"
Вчера 22:28
Болельщики "Спартака" вывесили баннер "УЕФА мафия" (4)
Болельщики "Спартака" вывесили баннер "УЕФА мафия" (4)
Александр Жуков: если "Спартак" будет показывать такую игру и в дальнейшем, то сможет выйти в плей-офф
Ничья была максимально возможным результатом для московского "Спартака" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с английским "Ливерпулем" (1:1), заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.
"Результатом доволен. В чемпионате России надо бороться так же, как сегодня, тогда всё будет. Ведь сегодня было сложно, но смогли.
Плей-офф? Почему бы и нет, если будут показывать такую игру и в дальнейшем", - цитирует Жукова ТАСС..
"Результатом доволен. В чемпионате России надо бороться так же, как сегодня, тогда всё будет. Ведь сегодня было сложно, но смогли.
Плей-офф? Почему бы и нет, если будут показывать такую игру и в дальнейшем", - цитирует Жукова ТАСС..
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.