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Валерий Минько: шансы "Спартака" на выход в 1/8 финала пока определить сложно

Советский и российский футболист Валерий Минько поделился впечатлениями от игры группового этапа Лиги чемпионов "Спартак" — "Ливерпуль".

"Нельзя говорить, что "Спартаку" повезло. Мне кажется – везет ведь обычно именно сильнейшему. Англичане действительно не сумели реализовать свои моменты, но это лишь значит, что хозяева противопоставили соперникам хорошие действия в обороне, не давая "Ливерпулю" своевременно определяться в завершающей стадии.

Что касается шансов москвичей на выход в 1/8 финала, то пока что определить это сложно – все решится в дальнейших матчах, важнейшими из которых станут два кряду поединка с испанской "Севильей". Если там подопечные Массимо Карреры не смогут набрать ни одного очка, то из борьбы, скорее всего, вылетят", - цитирует Минько "Газета.ру".
Теги: Спартак Ливерпуль
Сегодня, 16:13
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№1 Написал: Роман Утолов (Сегодня, 16:21) #
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Регистрация: 27.09.2017
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