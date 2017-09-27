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Сергей Лавров: "Спартак" проявил мужественную игру

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал игру "Спартака" в матче Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (1:1).

"Хочу выразить удовлетворение тем, что мы с вами вчера наблюдали футбольный матч, в ходе которого проявилась достаточно мужественная игра любимой моей команды "Спартак", - цитирует Лаврова ТАСС.
Теги: Спартак Ливерпуль
Сегодня, 17:34
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(2)
№2 Написал: venera Томская обл.Северск (Сегодня, 18:13) #
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  •  (9)
Болеет за:
«Краснодар»
о дааааааа--опупеть как мужественно берегли свои ворота.аж не хотели на чужую половину переходить laughing
Регистрация: 15.04.2009
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 17:54) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Но о тонкостях, в чём именно выражалось эта мужественность команды хозяйки, дипломат тактично решил умолчать.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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