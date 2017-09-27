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Дмитрий Градиленко: ЦСКА сегодня даст бой "Манчестер Юнайтед"

Бывший защитник "Спартака" и ЦСКА Дмитрий Градиленко высказал мнение по поводу предстоящего матча ЦСКА с "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов.

"ЦСКА сегодня даст бой "Манчестер Юнайтед". Думаю, что Гончаренко изберёт оборонительную тактику. В нападении должен выходить Оланаре, потому что он обладает теми габаритами и той мощью, которая поможет ему оказать сопротивление обороне "МЮ". Против англичан нужно бодаться и цепляться за мяч, что умеет делать нигерийский форвард.

Соглашусь со словами Моуринью о том, что нынешний ЦСКА – самый сильный на памяти португальца. На то он и выдающийся тренер, чтобы высказываться так. Безусловно, травма Фернандеса будет большой потерей для "армейцев". Он один из лучших игроков российского чемпионата. Если Марио сегодня не выйдет на поле, москвичам будет очень тяжело", - цитирует Градиленко "Чемпионат.сом".
Теги: ЦСКА Манчестер Юнайтед
Сегодня, 18:15
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