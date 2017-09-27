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Евгений Аксенов: основная задача ЦСКА - растить молодых игроков, а не набирать очки в юношеской Лиге УЕФА

ЦСКА важнее выращивать молодых футболистов, чем зарабатывать очки в юношеской Лиге чемпионов, сообщил старший тренер армейцев Евгений Аксенов.

В среду армейцы в рамках второго тура группового этапа юношеской Лиги УЕФА проиграли на своем поле английскому "Манчестер Юнайтед" - 1:2.

"Все-таки у нас много футболистов из академии вливается в коллектив, команда пока на этапе становления, поэтому было давление и первый отрезок первого тайма мы провалили. Второй тайм провели неплохо, начали искать счастье у чужих ворот, забили, хотели сравнять, но, наверное, не хватило времени. В перерыве внесли коррективы, но больше пришлось успокаивать: в таких играх нет ничего страшного, нужно противостоять таким соперникам, это хороший опыт. Хетаг Хосонов играл центрального защитника, но потом ход игры подсказал перестраиваться больше на атаку и он перешел в полузащиту.

Не считаю, что какие-то антропометрические данные сказались на игре. Мы видели их игру и сыграли также. У нас было примерно одинаковые силы, так что здесь не на что сетовать и искать оправдания", - цитирует Аксенова ТАСС.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 19:07
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(1)
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:51) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Вот уж дурак так дурак


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: Volodia379 (Сегодня, 19:15) #
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Молодец! Он будет всем гореть зато ростит молодежь а вы его не трогайте до самой пенсии! smirk
Регистрация: 11.04.2016
№1 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 19:10) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
в предыдущие годы по другому пели и фапали на молодежку и ослики тут хвалебные оды пели,как только конечпоки пошли переобулись на лету и никто якобы не следит и не смотрит за молодежкой,да и задачи сразу другие,в этом вся сущность цска,поэтому на вас никто не ходит в РФПЛ)
Регистрация: 6.04.2016
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