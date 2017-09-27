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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Грегор Балажиц: поедем на матч со "Спартаком" брать очки
Защитник "Урала" Грегор Балажиц поделился ожиданиями от матча 12-го чемпионата России против "Спартака".
"Считаю, что у нас каждая игра важная. На каждый матч одинаковый настрой. Поедем в Москву брать очки. Нужно показать хорошую игру.
Не смотрел матч "Спартака" в Лиге Чемпионов, потому что он был в позднее время. Сегодня только посмотрел опасные моменты. "Спартак" сыграл два матча вничью в этом турнире с серьезными соперниками. Что-то у них не получается в чемпионате. Может, в какой-то кризис попали. Травмы их преследуют. Но все равно у них много хороших футболистов. Думаю, нам надо использовать то, что вчера они сыграли такой тяжелый матч", - цитирует игрока официальный сайт "Урала".
"Считаю, что у нас каждая игра важная. На каждый матч одинаковый настрой. Поедем в Москву брать очки. Нужно показать хорошую игру.
Не смотрел матч "Спартака" в Лиге Чемпионов, потому что он был в позднее время. Сегодня только посмотрел опасные моменты. "Спартак" сыграл два матча вничью в этом турнире с серьезными соперниками. Что-то у них не получается в чемпионате. Может, в какой-то кризис попали. Травмы их преследуют. Но все равно у них много хороших футболистов. Думаю, нам надо использовать то, что вчера они сыграли такой тяжелый матч", - цитирует игрока официальный сайт "Урала".
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