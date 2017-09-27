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Грегор Балажиц: поедем на матч со "Спартаком" брать очки

Защитник "Урала" Грегор Балажиц поделился ожиданиями от матча 12-го чемпионата России против "Спартака".

"Считаю, что у нас каждая игра важная. На каждый матч одинаковый настрой. Поедем в Москву брать очки. Нужно показать хорошую игру.

Не смотрел матч "Спартака" в Лиге Чемпионов, потому что он был в позднее время. Сегодня только посмотрел опасные моменты. "Спартак" сыграл два матча вничью в этом турнире с серьезными соперниками. Что-то у них не получается в чемпионате. Может, в какой-то кризис попали. Травмы их преследуют. Но все равно у них много хороших футболистов. Думаю, нам надо использовать то, что вчера они сыграли такой тяжелый матч", - цитирует игрока официальный сайт "Урала".
Теги: Урал Спартак
Сегодня, 22:17
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№1 Написал: coban сегодня (Сегодня, 22:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ray Ban берите.,хорошие очки..


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Регистрация: 18.07.2009
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