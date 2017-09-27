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Андрей Ещенко: я - не лучший в матче с "Ливерпулем"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко, по версии УЕФА ставший ключевым игроком красно-белых в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (1:1), отметил, что не считает себя лучшим.

– Чувствовалось, что узнав о признании, вы и сами удивились. Почему?

– Были, наверное, и ошибки, но я не лучший игрок. Лучшей стала вся команда, наши тренеры.

– Вам вручили какой-то приз от УЕФА?

– Пока ничего не получил. Я сразу ушел на допинг-контроль, может, за меня что-то и забрали, не в курсе.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Ещенко Спартак Ливерпуль
Сегодня, 22:26
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(0)
№3 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:54) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
После местоимений не ставится ни тире ни дефис.
Регистрация: 13.08.2015
№2 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 22:37) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Ну Ещенко был один из лучших. Рвал и метал :-)
Регистрация: 10.10.2006
№1 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 22:33) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Химки»
Лучший,лучший
Регистрация: 17.03.2008
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