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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Андрей Ещенко: я - не лучший в матче с "Ливерпулем"
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко, по версии УЕФА ставший ключевым игроком красно-белых в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (1:1), отметил, что не считает себя лучшим.
– Чувствовалось, что узнав о признании, вы и сами удивились. Почему?
– Были, наверное, и ошибки, но я не лучший игрок. Лучшей стала вся команда, наши тренеры.
– Вам вручили какой-то приз от УЕФА?
– Пока ничего не получил. Я сразу ушел на допинг-контроль, может, за меня что-то и забрали, не в курсе.
"Спорт-Экспресс"
– Чувствовалось, что узнав о признании, вы и сами удивились. Почему?
– Были, наверное, и ошибки, но я не лучший игрок. Лучшей стала вся команда, наши тренеры.
– Вам вручили какой-то приз от УЕФА?
– Пока ничего не получил. Я сразу ушел на допинг-контроль, может, за меня что-то и забрали, не в курсе.
"Спорт-Экспресс"
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