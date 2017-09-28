Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Матч ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" установил новый рекорд посещаемости "ВЭБ-Арены"

Новый рекорд посещаемости стадиона "ВЭБ-Арена" установлен на встрече второго тура группового раунда Лиги чемпионов между ЦСКА и "Манчестер Юнайтед", сообщил генеральный директор "армейцев" Роман Бабаев.

На матче присутствовало 29072 болельщика.

До этого рекорд принадлежал московскому дерби между ЦСКА и "Спартаком", которое прошло в рамках 26-го тура чемпионата России сезона-2016/17. Эту игру посетило 27352 зрителя.

ТАСС
Теги: ЦСКА Манчестер Юнайтед Бабаев
Сегодня, 01:33
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.