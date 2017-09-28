Андрей Ещенко: сели в оборону и не прессинговали, как в премьер-лиге

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко, по версии УЕФА ставший ключевым игроком красно-белых в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (1:1), отметил, что команда играла не в свой футбол.– Не давать сопернику свободные зоны, в которые игроки "Ливерпуля" могли бы врываться. Нам надо было играть плотно, страховать друг друга. Мы сели в оборону, не прессинговали, как в чемпионате России. В нашей лиге много атакуем, открываем зоны, в которые получаем пасы – против "Спартака" легко играть. А здесь мы сели низко, отдали мяч сопернику под контроль и сами убегали в контратаку и искали момент.– Хотел ударить в противоход вратарю, в дальний угол. А получилось вот так, голкипер выручил. У меня такой же момент был в матче за сборную на чемпионате мира, когда играли с Бельгией – там мяч полетел чуть мимо.