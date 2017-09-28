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Ромелу Лукаку: у меня была своеобразная месть Акинфееву

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку прокомментировал голы в ворота ЦСКА в матче групповой стадии Лиги чемпионов (4:1).

"Помню, я не смог забить Акинфееву на ЧМ-2014 в Бразилии. Сейчас с моей стороны была своеобразная месть. Я все еще продолжаю совершенствоваться, учиться на тех ошибках, которые совершал в прошлом сезоне.

На самом деле, матч не был для нас таким простым. Были пара эпизодов в каждом из таймов, когда соперник заметно осложнял нам жизнь", - цитирует Лукаку официальный сайт УЕФА.
Теги: Лукаку Акинфеев Манчестер Юнайтед ЦСКА
Сегодня, 05:22
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