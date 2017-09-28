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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Джон Брэдли: для "Спартака" многое зависит от матчей с "Севильей"
Комментатор российской премьер-лиги на канале ESPN Джон Брэдли подвел итоги встречи "Спартак" - "Ливерпуль" (1:1) и назвал возможную причину эпидемии травм у красно-белых.
– Вы уже упомянули о том, что "Спартаку" не хватало многих игроков. Может, вы знаете причины эпидемии травм?
– Невезение. Не думаю, что за этим стоят тренеры "Спартака", как пишут в российской прессе. Вряд ли они что-то существенно меняли в подготовке. Даже Промес сломался – я думал, он сделан из железа.
– Два очка после двух матчей – нормально для "Спартака"?
– Пока да, но очень многое зависит от матчей с "Севильей". Если красно-белые проиграют в домашней встрече в следующем туре, то окажутся в беде. А "Ливерпуль" обязан набирать шесть очков в играх с "Марибором" и выходить из группы.
"Спорт-Экспресс"
– Вы уже упомянули о том, что "Спартаку" не хватало многих игроков. Может, вы знаете причины эпидемии травм?
– Невезение. Не думаю, что за этим стоят тренеры "Спартака", как пишут в российской прессе. Вряд ли они что-то существенно меняли в подготовке. Даже Промес сломался – я думал, он сделан из железа.
– Два очка после двух матчей – нормально для "Спартака"?
– Пока да, но очень многое зависит от матчей с "Севильей". Если красно-белые проиграют в домашней встрече в следующем туре, то окажутся в беде. А "Ливерпуль" обязан набирать шесть очков в играх с "Марибором" и выходить из группы.
"Спорт-Экспресс"
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