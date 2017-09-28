Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Геннадий Орлов: ЦСКА и "Спартак" оставили горький осадок. При Виллаш-Боаше "Зенит" всех обыгрывал

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о прошедших выступлениях российских команд в Лиге чемпионов.

"ЦСКА и "Спартак", конечно, оставили горький осадок. Я вспоминаю, как в Лиге чемпионов сыграл "Зенит". Помните, он был лидером в группе? При Виллаш-Боаше команда провела пять матчей без поражений, всех обыгрывали. И смотрите, что у нас сейчас.

Конечно, "Манчестер Юнайтед" сейчас в очень хорошем состоянии. Но "Ливерпуль"-то идёт где-то в конце десятки. Команда у них тоже хорошая, но уж очень беспомощным был "Спартак". Да, он сыграл вничью, и вратари у него отличились, но качество игры ни в какие ворота не лезет. Ну, отскочил и отскочил, а где удовлетворение? А ЦСКА вообще должен был быть разгромлен — Акинфеев несколько раз выручил", — сказал Орлов в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге".

"Чемпионат.сом"
Теги: Орлов Зенит ЦСКА Спартак
Сегодня, 19:13
Напечатать
33
(6)
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
№33 Написал: oksva Спб (Сегодня, 20:19) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
."... а где удовлетворение ? "- вопрошает Геннадий Сергеевич . Что , не пришло ? . Не там ищете , дедушка .


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№32 Написал: Радагаст Москва (Сегодня, 20:09) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Геннадий Сергеич, шли бы Вы лучше... у бакланов интервью взяли. Неспроста же они бедокурят. Ну так и сходите разузнайте их требования. На худой конец сядьте там, на крыше стадиона, и птичек этих отпугивайте. Хоть польза какая будет smirk
Регистрация: 4.06.2015
№31 Написал: prime Пенза (Сегодня, 20:04) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
а ведь он реально думает, что толкает умные вещи в массы...
Регистрация: 2.08.2009
№30 Написал: 19gtym60 москва (Сегодня, 19:58) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
SPV,
он их сам себе дает
Регистрация: 13.11.2014
№29 Написал: yuri спб (Сегодня, 19:54) #
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: maradona72
Он и есть олицетворение современного Зенита!

Современность и этот старик? Проще перекрасить запорожец под феррари. Будет очень похоже на это олицетворение.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№28 Написал: golden Axe (Сегодня, 19:53) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
где он их обыгрывал,в говночашке помойной?уровень зенита в ЛЧ все видели,просеры Апоэлям и Осерам,так что говно твой зенит Гена,поэтому и в соответствующем турнире играет,поэтому сегодня вдвойне болею за басков,а то у Генки вообще манька закшаливать начнет smile
Регистрация: 1.02.2017
№27 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 19:48) #
  • +4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Cтарый маразматик вообще не знает что несет. Ливерпуль на 5 месте в Англии при очень не простом старте в отличии от МЮ. Кого обыгрывал Зенит в ЛЧ сраный Гент с Лионом и разобранную как сейчас Бенфика Валенсию? Самая слабая группа попалась из всех возможных. Кто берет вью у этого клоуна, laughing
Регистрация: 2.02.2012
№26 Написал: кандид (Сегодня, 19:47) #
  • +1
  •  (11)

Цитата: mongolor
Прав Гена......Спартак - овно!)

Он твой дедушка ?
Регистрация: 29.09.2016
№25 Написал: fd65 (Сегодня, 19:46) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: soloz
ФУ спартаком заваняло!!! weary

От бомжей обычно миазмами несет..., да и болото не озонирует....
Регистрация: 3.12.2016
№24 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 19:42) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Геннадий Сергеевич, вам то уже совсем как-то не пристало обманывать людей, Ливерпуль сейчас на 5 месте, проиграл только МанСити ,который выносит сейчас всех, и если вы углубились в воспоминания про Зенит, так хочется вам напомнить , что при Романцеве Спартак в групповом турнире победил во всех матчах, как-то так маэстро.
Регистрация: 20.03.2014
№23 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 19:40) #
  • +4
  •  (8)

"Эхо Москвы в Санкт-Петербурге"

Забавно...
Регистрация: 26.01.2007
№22 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 19:40) #
  • +4
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ахахах,это он о чём вообще?Когда это Зенит обыгрывал топ команды,что-то я не помню.
Регистрация: 12.02.2013
№21 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:39) #
  • +4
  •  (14)

Цитата: stepanmlc
старый клоун

Он и есть олицетворение современного Зенита!


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№20 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 19:39) #
  • -6
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
Прав Гена......Спартак - овно!)
Регистрация: 24.04.2009
№19 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 19:36) #
  • +8
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Гена уже принял.
Регистрация: 22.09.2007
№18 Написал: 220nik Екатеринбург (Сегодня, 19:36) #
  • +3
  •  (13)
online

Гена?????? Дак там в группе то кто был???
Регистрация: 1.10.2015
№17 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 19:36) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
А давай лучше вспомним 1995 год,6 побед Спартака в группе в том числе и над Блэкберном чемпионом Англии.


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№16 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 19:34) #
  • +9
  •  (15)
Болеет за:
«Локомотив»
Почему то всех "великих" старцев тянет унижать других и восхвалять свой клуб именно перед ответственной игрой, подождал бы хоть чем сегодняшний матч закончится.
А Зениту и Локо сегодня удачи!
Регистрация: 29.10.2010
№15 Написал: yuri спб (Сегодня, 19:33) #
  • +3
  •  (11)
online

Цитата: Лечащий Врач
УжОс,нах!

Какой он нафиг ленинградец- косноязыкий старый хохол.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№14 Написал: trent (Сегодня, 19:32) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
старость - не радость....маразм крепчает...


--------------------
Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№13 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 19:31) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: soloz
ФУ спартаком заваняло!!! weary

Воняют и пахнут всегда бомжи, или бомж бомжа не унюхает?.
Регистрация: 20.03.2014
№12 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 19:29) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: soloz
ФУ спартаком заваняло!!!

Придурок,где витька?


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№11 Написал: soloz Россия (Сегодня, 19:28) #
  • -11
  •  (19)
online
Болеет за:
«Зенит»
ФУ спартаком заваняло!!! weary
Регистрация: 14.12.2016
№10 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 19:28) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
40 лет его слышать, это же медленная пытка.Очень медленная

УжОс,нах!


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№9 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 19:28) #
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
старый маразматик
Регистрация: 14.04.2008
№8 Написал: yuri спб (Сегодня, 19:26) #
  • 0
  •  (8)
online

Цитата: Лечащий Врач
А коту твоему нравится

40 лет его слышать, это же медленная пытка.Очень медленная. Может кто то от него в восторге, кот однозначно нет.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№7 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 19:23) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
А уж тебя товарищ, давно оскомина . Твой дребезжащий голосок, как старушечий- это же позор какой то(с).

А коту твоему нравится


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 19:21) #
  • 0
  •  (14)
online

А уж тебя товарищ, давно оскомина . Твой дребезжащий голосок, как старушечий- это же позор какой то(с).


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№5 Написал: stepanmlc (Сегодня, 19:21) #
  • +4
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
старый клоун


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№4 Написал: fd65 (Сегодня, 19:20) #
  • +4
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Геннадий, вам давно пора на покой, внучат воспитывать.... А вы все пылите, х#йню несете... Как вы сыграете с 10-ой командой Испании-время покажет, а как вас 10-ая команда ФНЛ вынесла мы уже видели....
Регистрация: 3.12.2016
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.