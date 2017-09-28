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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Геннадий Орлов: ЦСКА и "Спартак" оставили горький осадок. При Виллаш-Боаше "Зенит" всех обыгрывал
Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о прошедших выступлениях российских команд в Лиге чемпионов.
"ЦСКА и "Спартак", конечно, оставили горький осадок. Я вспоминаю, как в Лиге чемпионов сыграл "Зенит". Помните, он был лидером в группе? При Виллаш-Боаше команда провела пять матчей без поражений, всех обыгрывали. И смотрите, что у нас сейчас.
Конечно, "Манчестер Юнайтед" сейчас в очень хорошем состоянии. Но "Ливерпуль"-то идёт где-то в конце десятки. Команда у них тоже хорошая, но уж очень беспомощным был "Спартак". Да, он сыграл вничью, и вратари у него отличились, но качество игры ни в какие ворота не лезет. Ну, отскочил и отскочил, а где удовлетворение? А ЦСКА вообще должен был быть разгромлен — Акинфеев несколько раз выручил", — сказал Орлов в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге".
"Чемпионат.сом"
"ЦСКА и "Спартак", конечно, оставили горький осадок. Я вспоминаю, как в Лиге чемпионов сыграл "Зенит". Помните, он был лидером в группе? При Виллаш-Боаше команда провела пять матчей без поражений, всех обыгрывали. И смотрите, что у нас сейчас.
Конечно, "Манчестер Юнайтед" сейчас в очень хорошем состоянии. Но "Ливерпуль"-то идёт где-то в конце десятки. Команда у них тоже хорошая, но уж очень беспомощным был "Спартак". Да, он сыграл вничью, и вратари у него отличились, но качество игры ни в какие ворота не лезет. Ну, отскочил и отскочил, а где удовлетворение? А ЦСКА вообще должен был быть разгромлен — Акинфеев несколько раз выручил", — сказал Орлов в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге".
"Чемпионат.сом"
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