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На матч ЦСКА - "Базель" в продажу поступили дополнительные билеты

В кассах ВЭБ Арены в продажу поступила дополнительная квота билетов на матч группового раунда Лиги чемпионов ЦСКА - "Базель", которая ранее была зарезервирована для партнёров УЕФА.

Приобрести билеты можно в сектора 500, 501 и 502.

ПФК ЦСКА
Теги: ЦСКА Базель
Сегодня, 01:41
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