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Роман Широков: в игре "Спартака" могло быть то же, что получилось в матче ЦСКА – "МЮ"

Экс-полузащитник "Спартака" и ЦСКА Роман Широков прокомментировал выступление российских команд в Лиге чемпионов на своём поле. Красно-белые сыграли вничью с "Ливерпулем" (1:1), а красно-синие уступили "Манчестер Юнайтед" — 1:4.

"В первую очередь бросается в глаза разный уровень подготовки. "Манчестер Юнайтед" играет в ином темпе. Наши клубы подобные матчи в чемпионате России проводят от силы раз 5 за сезон. Английские же команды из 38 своих матчей играют в таком темпе матчей 30. Для них это привычно. Российские клубы не готовы постоянно так играть, переключиться сразу очень сложно. Особенно когда после пропущенного мяча нужно что-то предпринимать. "МЮ" при потере мяча очень высоко прессинговал и не давал нашим развить свою атаку. ЦСКА приходилось много бегать и отбирать. В целом ЦСКА до счёта 0:2 смотрелся неплохо, но второй пропущенный мяч сломал команду психологически.

"Спартак" всеми силами старался отстоять ничью, но если бы нападающие "Ливерпуля" были чуть удачливее, то могло сложиться так, как получилось в матче ЦСКА – "МЮ". Вратари "Спартака" сыграли очень здорово, а атакующие игроки "Ливерпуля" оказались слишком гуманными. Особенно Даниэл Старридж", — цитирует Широкова "Чемпионат.сом".
Теги: Широков Спартак ЦСКА Ливерпуль Манчестер Юнайтед
Сегодня, 04:02
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