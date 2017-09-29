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Андрей Гашкин: матч ЦСКА с "МЮ" отразил уровень всего чемпионата России

Бывший полузащитник ЦСКА Андрей Гашкин прокомментировал поражение от "Манчестер Юнайтед" (1:4) в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов, отметив, что результат отражает уровень всего чемпионата России.

"Вчерашний матч ЦСКА отразил уровень всего чемпионата России. Понятно, что быстрый гол и пенальти повлияли на игру "армейцев", после 0:2 отыграться очень тяжело. А в целом получается, что "Спартак" отскочил, а ЦСКА просто проиграл. У "Ливерпуля" и "Манчестера" нет лимита, а у нас есть. Вот и делайте выводы.

Оборона ЦСКА не молодеет, а замены ей нет. Можно взять хороших иностранцев, но у нас – лимит. Значит надо выбирать из российских игроков, а они мало того что дорогие, так ещё и играют хуже. Это проблема не только ЦСКА, а всех клубов. Плюс в России мало доверяют молодым игрокам, а в Англии их наигрывают и дают шансы. Тут нет ничего нового", - цитирует Гашкина "Чемпионат.сом".
Теги: ЦСКА Манчестер Юнайтед
Сегодня, 07:19
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№1 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 08:19) #
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Болеет за:
«Зенит»
У нас зато есть Павел Погребняк
Регистрация: 17.05.2015
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