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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Андрей Гашкин: матч ЦСКА с "МЮ" отразил уровень всего чемпионата России
Бывший полузащитник ЦСКА Андрей Гашкин прокомментировал поражение от "Манчестер Юнайтед" (1:4) в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов, отметив, что результат отражает уровень всего чемпионата России.
"Вчерашний матч ЦСКА отразил уровень всего чемпионата России. Понятно, что быстрый гол и пенальти повлияли на игру "армейцев", после 0:2 отыграться очень тяжело. А в целом получается, что "Спартак" отскочил, а ЦСКА просто проиграл. У "Ливерпуля" и "Манчестера" нет лимита, а у нас есть. Вот и делайте выводы.
Оборона ЦСКА не молодеет, а замены ей нет. Можно взять хороших иностранцев, но у нас – лимит. Значит надо выбирать из российских игроков, а они мало того что дорогие, так ещё и играют хуже. Это проблема не только ЦСКА, а всех клубов. Плюс в России мало доверяют молодым игрокам, а в Англии их наигрывают и дают шансы. Тут нет ничего нового", - цитирует Гашкина "Чемпионат.сом".
"Вчерашний матч ЦСКА отразил уровень всего чемпионата России. Понятно, что быстрый гол и пенальти повлияли на игру "армейцев", после 0:2 отыграться очень тяжело. А в целом получается, что "Спартак" отскочил, а ЦСКА просто проиграл. У "Ливерпуля" и "Манчестера" нет лимита, а у нас есть. Вот и делайте выводы.
Оборона ЦСКА не молодеет, а замены ей нет. Можно взять хороших иностранцев, но у нас – лимит. Значит надо выбирать из российских игроков, а они мало того что дорогие, так ещё и играют хуже. Это проблема не только ЦСКА, а всех клубов. Плюс в России мало доверяют молодым игрокам, а в Англии их наигрывают и дают шансы. Тут нет ничего нового", - цитирует Гашкина "Чемпионат.сом".
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