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Дмитрий Комбаров: я говорил, что не проиграем "Ливерпулю", Глушаков не даст соврать

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров признался, что прогнозировал положительный результат для красно-белых в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ливерпулем".

"Глушаков не даст соврать, мы вместе сидели на трибуне: ещё перед игрой я сказал, что будет как минимум ничья, а если повезёт, то, может, и выиграем. На первых минутах эти ощущения внутри подтвердились. Чувствовалось, что все ребята бьются друг за друга. А когда это происходит, приходит уверенность в себе и получается контролировать мяч", - цитирует Комбарова "Чемпионат.сом".
Теги: Комбаров Д. Глушаков Спартак Ливерпуль
Сегодня, 11:04
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(2)
№4 Написал: MIG Piter (Сегодня, 11:46) #
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online

Пфф.. Рейнгольд это еще в августе говорил
Ливерпулю еще повезло joy


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№3 Написал: Клим Климов (Сегодня, 11:39) #
  • +5
  •  (7)

Ливер должен был отгрузить около десятка голов!! Это называется отскок года!!
Регистрация: 1.07.2017
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:21) #
  • -3
  •  (5)
online

С трибуны оно конечно зaeбись такое прогнозировать и наблюдать как все ребята бьются.

Бились-бились - не разбились
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 11:15) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Было видно как вы контролировали мяч
Регистрация: 17.05.2015
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