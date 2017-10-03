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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сергей Карасев: не могли слышать одним ухом после матча "Бешикташ" – "Лейпциг"
Главный судья матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Бешикташем" и "Лейпцигом" Сергей Карасев (2:0) остался доволен работой бригады арбитров.
"Этот матч стоит особняком по антуражу и атмосфере. Мы не могли слышать друг друга из-за шумового сопровождения. Непросто было всем участникам встречи. И во время перерыва, и после мы не могли слышать ухом, которое было свободно от микрофона. Наверное, это впервые в нашей карьере.
Общался ли с нами Вернер, который попросил замену? Нет. Мы были удивлены, потому что казалось, что у него нет повреждения. И вдруг в какой-то момент замена. Через несколько дней мы прочитали информацию о том, что замена не связана с травмой.
Не было никакого риска, когда на стадионе пропало электричество. На арене есть дополнительный источник питания. Это впервые в моей карьере, но больше не случилось ничего необычного.
Удивительно, что игра не возобновлялась 10-12 минут. Мы с делегатом встречи приняли решение сделать паузу. Как отработали? Можем быть довольны, потому что к нам не было претензий. Действовали на своем уровне. Проблем не возникало", – сказал Карасев в эфире программы "Свисток".
"Спорт-Экспресс"
"Этот матч стоит особняком по антуражу и атмосфере. Мы не могли слышать друг друга из-за шумового сопровождения. Непросто было всем участникам встречи. И во время перерыва, и после мы не могли слышать ухом, которое было свободно от микрофона. Наверное, это впервые в нашей карьере.
Общался ли с нами Вернер, который попросил замену? Нет. Мы были удивлены, потому что казалось, что у него нет повреждения. И вдруг в какой-то момент замена. Через несколько дней мы прочитали информацию о том, что замена не связана с травмой.
Не было никакого риска, когда на стадионе пропало электричество. На арене есть дополнительный источник питания. Это впервые в моей карьере, но больше не случилось ничего необычного.
Удивительно, что игра не возобновлялась 10-12 минут. Мы с делегатом встречи приняли решение сделать паузу. Как отработали? Можем быть довольны, потому что к нам не было претензий. Действовали на своем уровне. Проблем не возникало", – сказал Карасев в эфире программы "Свисток".
"Спорт-Экспресс"
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