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Евгений Бушманов: уханья на матче "молодежек" "Спартака" и "Ливерпуля" не было

Проявлений дискриминации по расовому признаку в матче второго тура группового этапа юношеской Лиги УЕФА между "Спартаком" и
"Ливерпулем" не было, рассказал старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов, присутствовавший на игре.

В среду УЕФА начал расследование по поводу расистских выкриков болельщиков "Спартака" во время игры с юношеской командой "Ливерпуля" (2:1), которая состоялась 26 сентября в Москве.

"Да, я был на этом матче. Честно говоря, я ничего не слышал. Уханья не было", - цитирует Бушманова ТАСС.
Теги: Бушманов Спартак Ливерпуль
Сегодня, 19:22
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