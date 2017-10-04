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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Евгений Бушманов: уханья на матче "молодежек" "Спартака" и "Ливерпуля" не было
Проявлений дискриминации по расовому признаку в матче второго тура группового этапа юношеской Лиги УЕФА между "Спартаком" и
"Ливерпулем" не было, рассказал старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов, присутствовавший на игре.
В среду УЕФА начал расследование по поводу расистских выкриков болельщиков "Спартака" во время игры с юношеской командой "Ливерпуля" (2:1), которая состоялась 26 сентября в Москве.
"Да, я был на этом матче. Честно говоря, я ничего не слышал. Уханья не было", - цитирует Бушманова ТАСС.
"Ливерпулем" не было, рассказал старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов, присутствовавший на игре.
В среду УЕФА начал расследование по поводу расистских выкриков болельщиков "Спартака" во время игры с юношеской командой "Ливерпуля" (2:1), которая состоялась 26 сентября в Москве.
"Да, я был на этом матче. Честно говоря, я ничего не слышал. Уханья не было", - цитирует Бушманова ТАСС.
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