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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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20:53
Россия сыграла вничью с Ираном (45)
Россия сыграла вничью с Ираном (45)
Михаил Прокопец: комментарий "Севильи" по билетам не соответствует решению УЕФА
Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал ситуацию с продажей билетов болельщикам "Спартака" на гостевой матч с "Севильей" (1 ноября) в Лиге чемпионов.
Ранее журналист Александр Вишневский привёл следующую цитату из пресс-релиза "Севильи" по поводу домашней игры со "Спартаком": "Люди российской национальности не могут покупать билеты и быть допущены на стадион".
"Комментарий "Севильи" по билетам не соответствует решению УЕФА. Оно было совсем о другом. О том, что выделенную квоту билетов "Спартак" не может продать своим фанатам. Её может продать сама "Севилья". Нигде не сказано о "российской национальности" или о том, что российские болельщики не могут быть допущены к покупке билетов на другие трибуны. В противном случае это просто дискриминация", - цитирует Прокопеца "Чемпионат.сом".
Ранее журналист Александр Вишневский привёл следующую цитату из пресс-релиза "Севильи" по поводу домашней игры со "Спартаком": "Люди российской национальности не могут покупать билеты и быть допущены на стадион".
"Комментарий "Севильи" по билетам не соответствует решению УЕФА. Оно было совсем о другом. О том, что выделенную квоту билетов "Спартак" не может продать своим фанатам. Её может продать сама "Севилья". Нигде не сказано о "российской национальности" или о том, что российские болельщики не могут быть допущены к покупке билетов на другие трибуны. В противном случае это просто дискриминация", - цитирует Прокопеца "Чемпионат.сом".
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