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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Хосеп Гвардиола: Де Брёйне - лучший игрок Европы, если не считать ещё одного
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Наполи" высоко отозвался о полузащитнике своей команды Кевине Де Брёйне.
"Де Брёйне — лучший игрок Европы, если не считать ещё одного. Он является отличным футболистом. Хочу помочь Кевину добраться до самого высокого уровня", — цитирует Гвардиолу пресс-служба "Манчестер Сити".
В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник принял участие в 10 официальных матчах "Манчестер Сити", забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.
"Чемпионат.сом"
"Де Брёйне — лучший игрок Европы, если не считать ещё одного. Он является отличным футболистом. Хочу помочь Кевину добраться до самого высокого уровня", — цитирует Гвардиолу пресс-служба "Манчестер Сити".
В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник принял участие в 10 официальных матчах "Манчестер Сити", забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.
"Чемпионат.сом"
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