Хосеп Гвардиола: Де Брёйне - лучший игрок Европы, если не считать ещё одного

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Наполи" высоко отозвался о полузащитнике своей команды Кевине Де Брёйне."Де Брёйне — лучший игрок Европы, если не считать ещё одного. Он является отличным футболистом. Хочу помочь Кевину добраться до самого высокого уровня", — цитирует Гвардиолу пресс-служба "Манчестер Сити".В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник принял участие в 10 официальных матчах "Манчестер Сити", забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.