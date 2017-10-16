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Врач ЦСКА: не исключено, что Васин и Головин смогут сыграть против "Базеля"

Футболисты ЦСКА Виктор Васин и Александр Головин могут сыграть в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против швейцарского "Базеля", сообщил главный врач армейцев Наби Керимов.

"Ребята готовятся к матчу, мы внимательно следим за их состоянием. Не исключено, что Васин и Головин смогут принять участие в матче Лиги чемпионов. Однако окончательное решение мы примем после предыгровой тренировки во вторник", - цитирует Керимова ТАСС.
Теги: Васин Головин ЦСКА
Сегодня, 20:43
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