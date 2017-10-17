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Николай Рассказов: ничейный результат с "Севильей" разочаровал, мы играли на победу

Защитник "Спартака" Николай Рассказов заявил, что команда в матче Юношеской Лиги УЕФА продемонстрировала хороший футбол, не дав сопернику практически никаких возможностей.

Во вторник "Спартак" в Москве сыграл вничью с "Севильей" со счетом 1:1, заканчивая матч вдевятером.

"Ничейный результат разочаровал, мы играли на победу. Причем хорошо играли, были моменты, а "Севилья" практически ничего не создала. "Севилья" в сравнении с "Ливерпулем"? Они более техничные, старались играть, но нам удалось реализовать нашу установку, они не так мяч контролировали, как, возможно, планировали", - цитирует Рассказова "Р-Спорт".
Теги: Спартак Севилья
Сегодня, 17:08
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