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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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14:59
Виктор Гончаренко: матчи с "Базелем" имеют ключевое значение для борьбы за выход из группы (видео)
Виктор Гончаренко: матчи с "Базелем" имеют ключевое значение для борьбы за выход из группы (видео)
14:25
Тимур Жамалетдинов: к игре с "Базелем" подходим в хорошем настроении, будем играть на победу (видео) (1)
Тимур Жамалетдинов: к игре с "Базелем" подходим в хорошем настроении, будем играть на победу (видео) (1)
11:48
Руслан Нигматуллин: надеюсь, у "Спартака" получится хорошо себя проявить во встрече с испанцами
Руслан Нигматуллин: надеюсь, у "Спартака" получится хорошо себя проявить во встрече с испанцами
Николай Рассказов: ничейный результат с "Севильей" разочаровал, мы играли на победу
Защитник "Спартака" Николай Рассказов заявил, что команда в матче Юношеской Лиги УЕФА продемонстрировала хороший футбол, не дав сопернику практически никаких возможностей.
Во вторник "Спартак" в Москве сыграл вничью с "Севильей" со счетом 1:1, заканчивая матч вдевятером.
"Ничейный результат разочаровал, мы играли на победу. Причем хорошо играли, были моменты, а "Севилья" практически ничего не создала. "Севилья" в сравнении с "Ливерпулем"? Они более техничные, старались играть, но нам удалось реализовать нашу установку, они не так мяч контролировали, как, возможно, планировали", - цитирует Рассказова "Р-Спорт".
Во вторник "Спартак" в Москве сыграл вничью с "Севильей" со счетом 1:1, заканчивая матч вдевятером.
"Ничейный результат разочаровал, мы играли на победу. Причем хорошо играли, были моменты, а "Севилья" практически ничего не создала. "Севилья" в сравнении с "Ливерпулем"? Они более техничные, старались играть, но нам удалось реализовать нашу установку, они не так мяч контролировали, как, возможно, планировали", - цитирует Рассказова "Р-Спорт".
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