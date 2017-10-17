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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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14:59
Виктор Гончаренко: матчи с "Базелем" имеют ключевое значение для борьбы за выход из группы (видео)
Виктор Гончаренко: матчи с "Базелем" имеют ключевое значение для борьбы за выход из группы (видео)
14:25
Тимур Жамалетдинов: к игре с "Базелем" подходим в хорошем настроении, будем играть на победу (видео) (1)
Тимур Жамалетдинов: к игре с "Базелем" подходим в хорошем настроении, будем играть на победу (видео) (1)
11:48
Руслан Нигматуллин: надеюсь, у "Спартака" получится хорошо себя проявить во встрече с испанцами
Руслан Нигматуллин: надеюсь, у "Спартака" получится хорошо себя проявить во встрече с испанцами
Василий Березуцкий и Марио Фернандес перед матчем с "Базелем" тренируются индивидуально
Защитники ЦСКА Василий Березуцкий и Марио Фернандес занимаются по индивидуальной программе перед матчем группового этапа Лиги чемпионов с "Базелем", а полузащитник армейцев Алан Дзагоев не присутствует на занятии.
ЦСКА в среду примет "Базель" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Ранее травмы получили сразу несколько игроков ЦСКА: Александр Головин, Понтус Вернблум, Василий Березуцкий и Алан Дзагоев. Ранее главный тренер армейцев Виктор Ганчаренко сообщил, что все игроки, кроме Дзагоева, восстановились и могут сыграть с "Базелем".
Тренировочное занятие проходит на стадионе "Октябрь" в Москве. В то время как игроки разминались внутри стадиона, Василий Березуцкий бегал по кругу на поле. Когда футболисты вышли заниматься на поле, Березуцкий ушел в зал. Фернандес во время открытой для СМИ части тренировки также занимался индивидуально.
"Р-Спорт"
ЦСКА в среду примет "Базель" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Ранее травмы получили сразу несколько игроков ЦСКА: Александр Головин, Понтус Вернблум, Василий Березуцкий и Алан Дзагоев. Ранее главный тренер армейцев Виктор Ганчаренко сообщил, что все игроки, кроме Дзагоева, восстановились и могут сыграть с "Базелем".
Тренировочное занятие проходит на стадионе "Октябрь" в Москве. В то время как игроки разминались внутри стадиона, Василий Березуцкий бегал по кругу на поле. Когда футболисты вышли заниматься на поле, Березуцкий ушел в зал. Фернандес во время открытой для СМИ части тренировки также занимался индивидуально.
"Р-Спорт"
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