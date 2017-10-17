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Василий Березуцкий и Марио Фернандес перед матчем с "Базелем" тренируются индивидуально

Защитники ЦСКА Василий Березуцкий и Марио Фернандес занимаются по индивидуальной программе перед матчем группового этапа Лиги чемпионов с "Базелем", а полузащитник армейцев Алан Дзагоев не присутствует на занятии.

ЦСКА в среду примет "Базель" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Ранее травмы получили сразу несколько игроков ЦСКА: Александр Головин, Понтус Вернблум, Василий Березуцкий и Алан Дзагоев. Ранее главный тренер армейцев Виктор Ганчаренко сообщил, что все игроки, кроме Дзагоева, восстановились и могут сыграть с "Базелем".

Тренировочное занятие проходит на стадионе "Октябрь" в Москве. В то время как игроки разминались внутри стадиона, Василий Березуцкий бегал по кругу на поле. Когда футболисты вышли заниматься на поле, Березуцкий ушел в зал. Фернандес во время открытой для СМИ части тренировки также занимался индивидуально.

"Р-Спорт"
Теги: Березуцкий В. Фернандес ЦСКА
Сегодня, 17:16
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