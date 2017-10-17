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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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14:59
Виктор Гончаренко: матчи с "Базелем" имеют ключевое значение для борьбы за выход из группы (видео)
Виктор Гончаренко: матчи с "Базелем" имеют ключевое значение для борьбы за выход из группы (видео)
14:25
Тимур Жамалетдинов: к игре с "Базелем" подходим в хорошем настроении, будем играть на победу (видео) (1)
Тимур Жамалетдинов: к игре с "Базелем" подходим в хорошем настроении, будем играть на победу (видео) (1)
11:48
Руслан Нигматуллин: надеюсь, у "Спартака" получится хорошо себя проявить во встрече с испанцами
Руслан Нигматуллин: надеюсь, у "Спартака" получится хорошо себя проявить во встрече с испанцами
Рафаэль Вики: ЦСКА - очень хорошая команда с компактной защитой и быстрой атакой
Главный тренер "Базеля" Рафаэль Вики перед матчем Лиги чемпионов с ЦСКА рассказал о кадровой ситуации в швейцарской команде.
"Завтра точно не будет Рикки ван Волфсвинкель. Позже определимся, будут ли изменения. Оберлин не играл с "Лугано" из-за небольшого недомогания, но сейчас он здоров.
ЦСКА выглядел не лучшим образом против "Манчестер Юнайтед", но я видел много матчей, где соперники "МЮ" так выглядели.
ЦСКА - очень хорошая команда с компактной защитой и быстрой атакой. Игры против "армейцев" будут определяющими. "Базель" и ЦСКА находятся в выигрышном положении относительно "Бенфики". Мы прилетели сюда за тремя очками", - цитирует Вики "Чемпионат.сом".
"Завтра точно не будет Рикки ван Волфсвинкель. Позже определимся, будут ли изменения. Оберлин не играл с "Лугано" из-за небольшого недомогания, но сейчас он здоров.
ЦСКА выглядел не лучшим образом против "Манчестер Юнайтед", но я видел много матчей, где соперники "МЮ" так выглядели.
ЦСКА - очень хорошая команда с компактной защитой и быстрой атакой. Игры против "армейцев" будут определяющими. "Базель" и ЦСКА находятся в выигрышном положении относительно "Бенфики". Мы прилетели сюда за тремя очками", - цитирует Вики "Чемпионат.сом".
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