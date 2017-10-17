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Рафаэль Вики: ЦСКА - очень хорошая команда с компактной защитой и быстрой атакой

Главный тренер "Базеля" Рафаэль Вики перед матчем Лиги чемпионов с ЦСКА рассказал о кадровой ситуации в швейцарской команде.

"Завтра точно не будет Рикки ван Волфсвинкель. Позже определимся, будут ли изменения. Оберлин не играл с "Лугано" из-за небольшого недомогания, но сейчас он здоров.

ЦСКА выглядел не лучшим образом против "Манчестер Юнайтед", но я видел много матчей, где соперники "МЮ" так выглядели.

ЦСКА - очень хорошая команда с компактной защитой и быстрой атакой. Игры против "армейцев" будут определяющими. "Базель" и ЦСКА находятся в выигрышном положении относительно "Бенфики". Мы прилетели сюда за тремя очками", - цитирует Вики "Чемпионат.сом".
Теги: Базель ЦСКА
Сегодня, 19:23
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№1 Написал: кандид (Сегодня, 19:32) #
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Коням чуть фарту .
Регистрация: 29.09.2016
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