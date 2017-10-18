Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Базель"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Массимо Каррера: случайность ли это? Да, просто так мяч пять раз залетел в ворота

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после разгромной победы над "Севильей" (5:1) в матче третьего тура Лиги чемпионов отметил фактор удачи в итоговом результате и назвал игру своей команды отменной.

"Это был очень сложный матч. Во втором тайме был момент, когда Комбаров спас ворота. Думаю, "Спартак" сыграл идеально, позволяя минимум сопернику. Моменты у наших ворот? Ребята, мы играли не против детского сада. Мы играли против команды, которая выиграла Лигу Европы три раза за последние четыре года. Это госпожа команда с выдающимися игроками. Мы предполагали, что они могут принести нам какой-то ущерб. Нам повезло, что Селихов спас, Комбаров спас. В футболе нужна и капля удачи. Это не отменяет того, что мы выступили отменно.

Когда играешь в футбол, нужно иметь личность. Думаю, что Джикия – личность. Когда у него есть возможность идти в атаку, он это делает, нигде не написано, что защитника это запрещено. Случайность ли это? Да, просто так мяч пять раз залетел в ворота.

Уверен, что в Севилье мы увидим совсем другую игру. Когда они играют у себя дома с огромной поддержкой болельщиков, у них другая команда. Они в состоянии усложнить жизнь любому. Селихова признали лучшим игроком? Наградить нужно весь "Спартак". Меня интересует поведение всей команды.

Что касается Самедова, то у него проблема с задней мышцей. Будем выяснять, насколько это серьезно", - цитирует Карреру "Матч ТВ".
Теги: Каррера Спартак Севилья
Сегодня, 00:40
Напечатать
5
(6)
№5 Написал: Frankenstein (Сегодня, 01:01) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Массимо красавчик!Спасибо за такую яркую победу!
Регистрация: 3.08.2016
№4 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 00:56) #
  • +2
  •  (6)

Да, good jobe, но не буду поздравлять Спартак, который еще далеко не вышел из группы. А вот Карарру поздравлю.Ну и, главное, поздравляю весь российский футбол.
Регистрация: 12.11.2007
№3 Написал: fd65 (Сегодня, 00:48) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Виктор Громов
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://lix.mx/ka4ok

Ты что забыл здесь, придурок?
Регистрация: 3.12.2016
№2 Написал: Виктор Громов (Сегодня, 00:43) #
  • -13
  •  (13)

Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://lix.mx/ka4ok
Регистрация: 18.10.2017
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 00:42) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
joy


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.