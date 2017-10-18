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Эдуардо Бериццо: мы вели игру, а "Спартак" забивал

Главный тренер "Севильи" Эдуардо Бериццо после разгромного поражения от "Спартака" (1:5) в матче третьего тура Лиги чемпионов взял вину за неудачный исход на себя.

"Это было очень тяжело. Если бы мне кто-то на 60-й минуте сказал, что игра закончится так, я бы никогда не поверил. До этой минуты мы играли хорошо. Дальше начали совершать одну за другой ошибкой в обороне. После игры будет разбор полетов, реакция на результат. Остается только утереть нос, поднять голову и дать бой в следующих матчах.

В этом матче было очень много индивидуальных ошибок в обороне. У "Спартака" очень индивидуально сильная атака. До 60-й минуты ничего не предвещало такого исхода. После 60-й минуты команда посыпалась. Каждая атака оборачивалась контратакой соперника.

Беру ответственность на себя, потому что я тренер, я отвечаю за результат. "Спартак" меня не удивил. Так случилось, что мы вели игру, а забивал "Спартак". Такое бывает", - цитирует специалиста "Матч ТВ".
Теги: Севилья Спартак
Сегодня, 01:22
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№1 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 01:32) #
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Болеет за:
ЦСКА
гыы...
как же приятно, когда так оправдываются наши противники! wink
Респект Команде и Ко!!!


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
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Регистрация: 21.08.2010
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